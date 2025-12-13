Путин в Индии
13 декабря, 03:00

Ловушка для организма: Врач рассказала об опасностях жёстких диет перед Новым годом

Врач рассказала, чем может обернуться экстренная диета перед праздниками

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Жёсткие диеты с дефицитом калорий (менее 1200 ккал для женщин и 1500 ккал для мужчин), обещающие быстрое похудение, приводят к обратному эффекту. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.ru пояснила, что они замедляют обмен веществ, уменьшают мышечную массу и заставляют организм компенсировать дефицит, повышая выработку гормонов стресса и голода, что провоцирует срывы и переедание.

Эксперт отметила, что худеть в таком режиме перед новогодними застольями особенно опасно, так как после дефицита высок риск сорваться на высококалорийную праздничную еду, что может привести к резкому набору веса.

Однако жёсткие предновогодние диеты опасны не только возможным срывом: они могут повысить риск заболеваний ЖКТ, почек и печени, а если есть хронические заболевания — привести к их обострению. Например, высокобелковая диета повышает нагрузку на почки и печень. Дефицит клетчатки может провоцировать запоры, ухудшает моторику кишечника.

Однако жёсткие предновогодние диеты опасны не только возможным срывом: они могут повысить риск заболеваний ЖКТ, почек и печени, а если есть хронические заболевания — привести к их обострению. Например, высокобелковая диета повышает нагрузку на почки и печень. Дефицит клетчатки может провоцировать запоры, ухудшает моторику кишечника.
Для здорового похудения врач рекомендовала обеспечить мягкий дефицит калорий (не более 300–500 ккал от нормы) и увеличить физическую активность.

«Такой подход позволит сохранить мышечную массу, не навредит здоровью пищеварительной системы и убережёт от срывов в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни», — заключила Кашух.

Ранее сообщалось, что популярная среди россиян диета Дюкана, основанная на высоком потреблении белка, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая нарушение работы почек и репродуктивной системы. Избыточное потребление белка может вызвать почечную недостаточность, запоры и неприятный запах изо рта, в то время как недостаток жиров негативно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Ольга Годуненко
