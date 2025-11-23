Россия и США
23 ноября, 14:35

Диетолог раскрыла неочевидные угрозы веганской диеты

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Влияние веганской диеты на качество и продолжительность жизни зависит от индивидуальных особенностей организма, образа жизни, генетики и сбалансированности рациона, предупредила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По её словам, веганский рацион необходимо корректировать с учётом регулярной проверки дефицитов.

Так, дефицит витамина B12, содержащегося в животных продуктах, напрямую влияет на качество крови и работу нервной системы. Его нехватка провоцирует анемию с перманентно сниженным уровнем гемоглобина, что приводит к кислородному голоданию органов, а также нарушает функцию нервных волокон.

Кроме того, при исключении животных продуктов организм недополучает омега-3 жирные кислоты, железо и цинк, от которых зависит психологическое состояние человека. К слову, недостаток витамина D влияет на настроение, однако прямой связи между веганством и повышенной склонностью к депрессии и тревожности не существует, уверена эксперт.

«Веганский рацион легко можно скорректировать с помощью функциональных продуктов и БАДов. Тогда организм будет получать все необходимые витамины, минералы и нутриенты», — отметила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее россиян предупредили об опасности вегетарианства во время беременности. Кроме того, Life.ru выяснил, какие «полезные» продукты для диеты незаметно добавляют вес. А ещё диетолог назвала главных врагов красивой кожи и волос.

