Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 10:16

Диетолог объяснила, почему «комбикорм» для людей невозможен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fida Olga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fida Olga

Молодёжь в соцсетях мечтает о «комбикорме для людей» — питательном порошке, заменяющем полноценный приём пищи. Однако диетолог Елена Соломатина объяснила, почему такая замена невозможна в принципе.

«Создать стандартизированный набор нутриентов для всех очень сложно. Такие смеси могут дополнять, но не заменять обычную еду», — отмечает эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Она подчеркнула, что даже функциональное питание для спортсменов и туристов не содержит всего спектра необходимых витаминов и минералов для постоянного использования.

Психология и физиология питания

«Когда мы видим еду, организм начинает готовиться к её употреблению — выделяет слюну, соки и ферменты. Если мозг не понимает, что перед ним, процесс переваривания ухудшается», — пояснила диетолог.

По её словам, разнообразная по консистенции пища поддерживает нормальную работу кишечника и даёт чувство насыщения, которое невозможно достичь таблеткой с концентрированными нутриентами.

Экспертное мнение

«Еда — это эмоции, «комбикорм» их не принесёт. Даже если такую еду сделают, массово ею питаться не будут — иначе обычная качественная еда станет чем-то элитарным», — добавила член экспертного совета при Институте общественного питания Елена Меркулова.

Миллионы россиян покупают готовую еду, но не задумываются о стандартах производства. А зря, заявили в «Роскачестве»
Миллионы россиян покупают готовую еду, но не задумываются о стандартах производства. А зря, заявили в «Роскачестве»

К слову, австралийские учёные доказали, что совместные трапезы с пожилыми родственниками благотворно влияют на их здоровье. Исследование с участием 80 000 человек показало: те, кто регулярно ест в одиночестве, имеют менее сбалансированный рацион и реже употребляют свежие фрукты, овощи и мясо. Это приводит к непреднамеренной потере веса и повышению хрупкости костей. Специалисты рекомендуют развивать практики «социального питания» — семейные ужины и совместные трапезы в сообществах.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости науки
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar