Диетолог объяснила, почему «комбикорм» для людей невозможен

Молодёжь в соцсетях мечтает о «комбикорме для людей» — питательном порошке, заменяющем полноценный приём пищи. Однако диетолог Елена Соломатина объяснила, почему такая замена невозможна в принципе.

«Создать стандартизированный набор нутриентов для всех очень сложно. Такие смеси могут дополнять, но не заменять обычную еду», — отмечает эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Она подчеркнула, что даже функциональное питание для спортсменов и туристов не содержит всего спектра необходимых витаминов и минералов для постоянного использования.

Психология и физиология питания

«Когда мы видим еду, организм начинает готовиться к её употреблению — выделяет слюну, соки и ферменты. Если мозг не понимает, что перед ним, процесс переваривания ухудшается», — пояснила диетолог.

По её словам, разнообразная по консистенции пища поддерживает нормальную работу кишечника и даёт чувство насыщения, которое невозможно достичь таблеткой с концентрированными нутриентами.

Экспертное мнение

«Еда — это эмоции, «комбикорм» их не принесёт. Даже если такую еду сделают, массово ею питаться не будут — иначе обычная качественная еда станет чем-то элитарным», — добавила член экспертного совета при Институте общественного питания Елена Меркулова.

К слову, австралийские учёные доказали, что совместные трапезы с пожилыми родственниками благотворно влияют на их здоровье. Исследование с участием 80 000 человек показало: те, кто регулярно ест в одиночестве, имеют менее сбалансированный рацион и реже употребляют свежие фрукты, овощи и мясо. Это приводит к непреднамеренной потере веса и повышению хрупкости костей. Специалисты рекомендуют развивать практики «социального питания» — семейные ужины и совместные трапезы в сообществах.