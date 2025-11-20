Приём пищи в одиночестве может быть вреден для пожилых людей, выяснили учёные

Австралийские учёные из Университета Флиндерс обнаружили, что регулярные совместные трапезы с пожилыми родственниками значительно улучшают их здоровье. Исследование с участием 80 000 человек показало: те, кто часто ест в одиночестве, имеют менее разнообразный рацион.

Как выяснилось в ходе наблюдения, пожилые люди, питающиеся в одиночестве, реже употребляют свежие фрукты, овощи и мясо, что приводит к непреднамеренной потере веса и повышенной хрупкости костей. Совместные приёмы пищи, напротив, повышают удовольствие от еды и улучшают её качество.

Специалисты рекомендуют включать вопросы о питании в систему ухода за пожилыми и развивать форматы «социального питания» — семейные ужины и совместные трапезы в общественных местах.