Приём пищи в одиночестве может быть вреден для пожилых людей, выяснили учёные
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic
Австралийские учёные из Университета Флиндерс обнаружили, что регулярные совместные трапезы с пожилыми родственниками значительно улучшают их здоровье. Исследование с участием 80 000 человек показало: те, кто часто ест в одиночестве, имеют менее разнообразный рацион.
Как выяснилось в ходе наблюдения, пожилые люди, питающиеся в одиночестве, реже употребляют свежие фрукты, овощи и мясо, что приводит к непреднамеренной потере веса и повышенной хрупкости костей. Совместные приёмы пищи, напротив, повышают удовольствие от еды и улучшают её качество.
Специалисты рекомендуют включать вопросы о питании в систему ухода за пожилыми и развивать форматы «социального питания» — семейные ужины и совместные трапезы в общественных местах.
