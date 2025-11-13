Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 17:27

Врач Мясников объяснил, как правильно лечиться пожилым людям старше 60

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Людям в возрасте не стоит стремиться к идеальной худобе, а также необходимо тщательно контролировать артериальное давление и с осторожностью подходить к приёму аспирина. Об этом рассказал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале.

Отмечается, что нормы для молодых и пожилых существенно отличаются — особенно в вопросах веса, давления и приема лекарств. Для людей старшего возраста оптимальным считается небольшой избыточный вес: по наблюдениям врачей, показатель ИМТ в пределах 25–29 ассоциируется с большей продолжительностью жизни.

Особое внимание уделяется артериальному давлению. Несмотря на распространённый миф, что «слегка повышенное верхнее давление — это нормально», такое состояние заметно увеличивает риск инфаркта и инсульта, поэтому его нужно контролировать.

Применение статинов, аспирина, а также препаратов от тревоги и судорог обсуждается индивидуально — многое зависит от возраста, наличия заболеваний и факторов риска. Часть лекарств у пожилых повышает вероятность падений и переломов.

Также витамины лучше получать из полноценного питания. Добавки назначаются только при дефицитах, а высокие дозы витамина D и кальция могут навредить.

Диетолог назвал Life.ru три категории людей, которым запрещено худеть
Диетолог назвал Life.ru три категории людей, которым запрещено худеть

Ранее Life.ru развеял мифы о «чудодейственных свойствах» воды для похудения. Вода не способна заменить еду, поскольку желудок устроен так, что жидкость почти не задерживается в нём, быстро продвигаясь по пищеводу. Миф о том, что холодная вода помогает похудеть, также несостоятелен. Напротив, ледяные напитки зимой могут охладить миндалины и спровоцировать простуду.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar