Врач Мясников объяснил, как правильно лечиться пожилым людям старше 60

Людям в возрасте не стоит стремиться к идеальной худобе, а также необходимо тщательно контролировать артериальное давление и с осторожностью подходить к приёму аспирина. Об этом рассказал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале.

Отмечается, что нормы для молодых и пожилых существенно отличаются — особенно в вопросах веса, давления и приема лекарств. Для людей старшего возраста оптимальным считается небольшой избыточный вес: по наблюдениям врачей, показатель ИМТ в пределах 25–29 ассоциируется с большей продолжительностью жизни.

Особое внимание уделяется артериальному давлению. Несмотря на распространённый миф, что «слегка повышенное верхнее давление — это нормально», такое состояние заметно увеличивает риск инфаркта и инсульта, поэтому его нужно контролировать.

Применение статинов, аспирина, а также препаратов от тревоги и судорог обсуждается индивидуально — многое зависит от возраста, наличия заболеваний и факторов риска. Часть лекарств у пожилых повышает вероятность падений и переломов.

Также витамины лучше получать из полноценного питания. Добавки назначаются только при дефицитах, а высокие дозы витамина D и кальция могут навредить.

