Диетолог назвал Life.ru три категории людей, которым запрещено худеть

Пока соцсети пестрят челленджами по быстрому сбросу веса, врач-диетолог Дмитрий Семирядов призвал россиян не поддаваться модным тенденциям. В беседе с Life.ru медик заявил, что последние исследования опровергли привычные представления о лишнем весе, особенно когда речь идёт о детях и подростках.

В юном возрасте некоторые физиологические процессы требуют большего количества жировой ткани, и это естественная часть развития.

Если у ребёнка или подростка нет ожирения, то на определённых этапах, особенно у девочек, должно вырабатываться больше жировой ткани, чем у взрослого. Это нормально. Не вся видимая полнота в детстве и пубертате требует похудения. У девочек это часть эндокринной настройки организма, а у мальчиков может быть кратковременное округление до скачка роста. Это никак не повод сразу же сажать на диету. Дмитрий Семирядов Врач-диетолог

Врач подчеркнул, что попытки сбросить вес без контроля специалиста опасны в любом возрасте. По его словам, учёные фиксируют рост числа эндокринных нарушений у тех, кто самостоятельно ограничивает себя в питании.

Диетолог пояснил, что в группу риска входят спортсмены, подростки и пожилые люди старше 65 лет. По его словам, риск осложнений от самостоятельного похудения для этих категорий крайне высок и может негативно отразиться на всех внутренних органах, включая жизненно важные. Специалист добавил, что в пожилом возрасте жировые отложения помогают регулировать обменные процессы, а у спортсменов ограничения в питании часто приводят к снижению мышечной массы и быстрому возвращению веса.

По словам собеседника Life.ru, при избыточной массе тела важно не ограничивать себя резко, а сочетать умеренное питание с физической активностью и обращаться за помощью к врачам. Также эксперт указал, что человеку с генетической предрасположенностью к полноте, но с весом в пределах нормы по всем медицинским параметрам, нет необходимости прибегать к диетам. Для поддержания здоровой формы, по его словам, достаточно придерживаться принципов умеренного питания и регулярно заниматься спортом без чрезмерных нагрузок.

Кроме того, Семирядов рассказал, что сегодня на российском рынке появляются препараты нового поколения, например, вещества на основе семаглутида, помогающие мягко регулировать обмен веществ.

«Он восстанавливает чувствительность клеток к инсулину и позволяет бережно терять вес. Но даже в этом случае нужно помнить: первым шагом к решению проблемы остаётся её принятие. Если человек активен, следит за питанием и здоровьем, никакие диеты ему не нужны. А при необходимости лучше обратиться за консультацией к специалисту», – подытожил врач.

Ранее Life.ru писал, что женщинам часто не удаётся похудеть после родов не из-за «слабой силы воли», а из-за гормональных сдвигов и стресса. Организм после беременности перестраивается и не всегда готов быстро избавляться от набранных килограммов.