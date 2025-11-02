Сладкоежкам рассказали, как выбрать правильный шоколад для похудения

Шоколад — символ удовольствия, один из самых любимых продуктов в мире и сладкая слабость миллионов. Его запах ассоциируется с уютом, а вкус способен мгновенно поднять настроение. Многие уверены, что стоит начать есть шоколад — и со стройной фигурой можно попрощаться. Но в последние годы появились утверждения, что шоколад, особенно темный, может даже помогать худеть. Кто-то говорит о «шоколадных диетах», кто-то — о пользе какао для обмена веществ. Где правда, а где лишь маркетинговая легенда, рассказал Life.ru основатель кондитерской фабрики Dy’Nastie Георгий Хачинян.

Шоколад и калории: враг или друг?

Прежде чем обвинять шоколад в наборе веса, стоит помнить: не продукт сам по себе делает нас полнее, а его количество и контекст, отмечает эксперт.

Классическая плитка молочного шоколада содержит около 500–550 калорий на 100 граммов — немало, если съесть всю. Но если ограничиться парой кусочков, ничего страшного не произойдет. Главное — помнить о балансе. Если человек находится в дефиците калорий (тратит больше, чем получает), даже шоколад не станет помехой в снижении веса Георгий Хачинян Основатель кондитерской фабрики Dy’Nastie

Другими словами, худеют не от запрета сладостей, а от продуманного питания.

Тёмный против молочного: в чём разница?

По словам специалиста, тёмный шоколад — главный кандидат на звание «правильного» лакомства. В нём больше какао-бобов, меньше сахара и зачастую нет добавок вроде карамели или нуги. Какао содержит флавоноиды — вещества, улучшающие настроение, работу сосудов и даже ускоряющие обмен веществ.

Исследования показывают, что умеренное употребление темного шоколада (около 20–30 граммов в день) может снижать тягу к другим сладостям и помогать удерживать аппетит под контролем, отметил собеседник Life.ru.

«При этом молочный и особенно белый шоколад такими свойствами не обладают — там больше сахара и жиров, а пользы почти нет», — поясняет основатель кондитерской фабрики.

Психология сладкого удовольствия

Есть еще один важный аспект — психологический. Запреты часто приводят к срывам. Если полностью исключить сладости, человек чувствует лишение и стресс, что только усиливает тягу к еде.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / KatMoys

По словам эксперта, небольшой кусочек шоколада после обеда может стать тем самым «разрешённым удовольствием», которое помогает удержаться в рамках и не съесть всё, что есть в холодильнике вечером. Так что шоколад — это не враг, а инструмент, если пользоваться им с умом.

Как выбрать «правильный» шоколад

Чтобы сладкое не мешало фигуре, Хачинян советует обращать внимание на состав и выбирать шоколад, содержание какао в котором от 70 процентов и выше. Чем короче список ингредиентов, тем лучше. В «правильном» шоколаде минимум сахара и добавок, нет начинок и глазури, а вот фрукты, орехи и карамель делают плитку калорийной ловушкой. Лучше съесть пару долек качественного тёмного шоколада, чем батончик с сиропом и искусственными ароматизаторами, подчеркнул основатель кондитерской фабрики.

Миф или реальность?

Собеседник Life.ru пояснил, что шоколад — это не волшебная пилюля для похудения, но и не абсолютное зло. Похудение на нём — не миф, но и не чудо. Это возможно, если лакомство становится частью сбалансированного рациона, а не его основой. Главное — умеренность, качество и осознанность.

«Шоколад может быть не врагом, а союзником в пути к стройности. Ведь похудение — это не наказание, а забота о себе. И если один кусочек шоколада делает день чуть теплее, почему бы и нет?», — заключил Георгий Хачинян.

Для тех, кто придерживается диеты для похудения порой больше опасностей таит накопленный голод. Именно из-за него появляется «зверский» аппетит и желание есть без остановки. Чем отличается простой голод от накопленного, читайте в материале Life.ru.