В Японии выпустили «заряженную воду» для сжигания жира

Один из крупнейших японских производителей напитков Suntory анонсировал «функциональную воду» Special Water, которая, по заявлению компании, помогает снижать абдоминальный жир. Об этом пишет Oddity Central.

По информации Suntory, ключевой компонент напитка — низкомолекулярный метаболит HMPA, полученный из ферментированных рисовых отрубей. В компании ссылаются на результаты клинических исследований, согласно которым HMPA способствует улучшению распределения жира у людей с повышенным ИМТ, что может приводить к уменьшению висцерального жира.

Производитель подчёркивает, что Special Water разработана для офисных работников и всех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, предлагая удобный формат поддержки контроля веса без дополнительных усилий. Одна бутылка объёмом в 600 мл. будет стоить всего 78 рублей.

Вероятно, это станет спасением для многих людей в то время, как на обычной воде похудеть не выйдет. Ранее диетолог рассказал, что потребление воды не снижает ваш вес, однако помогает наладить пищеварительные процессы в организме.