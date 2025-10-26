Нутрициолог раскрыла, какие опасности скрывает чай и сколько чашек в день не навредят здоровью

Чай является вторым по популярности во всём мире напитком после воды. Однако, несмотря на свою пользу, пить его важно в меру, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья. Об этом рассказала Life.ru нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

В случае с чаем следует учитывать несколько факторов: вид напитка, его крепости и состояния здоровья.

«Если говорить о чёрном или зелёном чае, то в среднем можно пить примерно 600–900 мл (3–5 чашек). Белый чай и улун допускается употреблять немного больше — до литра, поскольку в нём меньше кофеина. Что касается травяных чаёв, то все упирается в состав: ромашковый чай, например, можно пить в большем количестве, а вот мята в избытке снижает давление, поэтому с ней нужно быть осторожней», — говорит нутрициолог.

Эксперт пояснила, что вреден не сам чай, а его чрезмерная крепость. При злоупотреблении напитком возможны бессонница, тревожность и учащённое сердцебиение. Нужно помнить, что в одной чашке чёрного чая может содержаться до 90 мг кофеина — почти столько же, сколько в эспрессо. Кроме того, из-за содержащихся в напитке танинов, его избыточное употребление может снижать усвоение железа.

По словам нутрициолога, слишком крепкий чай также может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), вызвав изжогу, запоры и тошноту. Особенно это касается пациентов с такими заболеваниями, как гастрит и повышенная кислотность. Кроме того, напиток повышает нагрузку на почки, так как в нём содержатся оксалаты, способствующие образованию камней.

«Ещё один риск — переизбыток фтора. Чайные листья накапливают фториды, и, если пить дешёвые сорта литрами, это может привести к проблемам с зубами и костями», — предупреждает специалист.

Чтобы избежать негативных последствий, эксперт советует пить не более 3–5 чашек не слишком крепкого чая в день, но делать это сразу после еды не рекомендуется.

Что касается пользы чая, то это прекрасный источник бодрости и удовольствия, если употреблять его в меру. Кроме того, он довольно полезен. Зелёный чай, например, богат антиоксидантами (в частности, катехинами), которые помогают замедлять старение клеток, укрепляют сосуды и поддерживают работу сердца. Напиток способствует ускорению обмена веществ и мягко тонизирует без резкого скачка давления. Травяные сборы помогают расслабиться, улучшить пищеварение и укрепить иммунитет, заключила собеседница Life.ru.

