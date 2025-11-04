Врач объяснил причины частого слезотечения у пожилых

Постоянное слезотечение у людей в возрасте часто бывает вызвано возрастными изменениями слёзных путей, опущением век или нарушениями в работе слёзной железы. О основных причинах этой распространенной проблемы рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» Сино Гозиев.

По словам специалиста, одной из частых причин является сужение или полная закупорка слезных протоков, которые с годами теряют эластичность, сужаются и укорачиваются, что мешает нормальному оттоку жидкости. Другой фактор — птоз и общая дряблость кожи век, из-за чего они перестают плотно смыкаться, особенно во время сна. Это приводит к пересыханию роговицы и запускает компенсаторную реакцию организма в виде усиленного слезотечения.

Эксперт также отметил, что к проблемам может приводить и дисфункция самой слезной железы. Снижение объёма или изменение состава слёзной жидкости вызывает синдром сухого глаза, который парадоксальным образом проявляется в виде слезотечения.

«Это связано с тем, что при сухости роговицы включается рефлекторный механизм, стимулирующий выработку водной фракции слёз, но без жировой и слизистой составляющих, необходимых для стабильности слёзной плёнки», — пояснил доктор.

Ранее офтальмолог рассказала о тревожной тенденции — за последние 20 лет болезни зрения стали значительно «моложе». Медицинские эксперты констатируют, что так называемые «возрастные» недуги значительно помолодели. Среди них лидером по незаметному течению считается глаукома, которая долгие годы может прогрессировать без малейших симптомов. Вот почему плановые проверки у врача превращаются из формальности в единственную возможность вовремя диагностировать заболевание.