В «Роскачестве» объяснили Life.ru, зачем нужно уравнять стандарты производства готовой еды в России

Для повышения качества готовой еды необходимо создать единый перечень правил, которому производители будут подчиняться на всех этапах её приготовления. Сейчас такая продукция не является отдельным сегментом, поэтому и стандартов для неё не существует. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе «Роскачества».

«Сейчас в России готовая еда не выделена в отдельный сегмент, для этой категории не существует стандартов и характеристик, и этот вопрос сейчас особенно важен для сферы», — отметили в «Роскачестве».

Для повышения качества такой продукции необходимы единые правила по обеспечению пищевой безопасности на всех этапах производства. Например, условия работы общепита и торговых сетей, продающих готовую еду, отличаются.

Для потребителей это может грозить потенциальными рисками для здоровья, поскольку нет чётких регламентов на производство готовой еды. Здесь должны учитываться производственные процессы, условия транспортировки и хранения в торговых точках, а также доставки конечному потребителю. Пресс-служба «Роскачества»

«Роскачество» входит в рабочую группу, организованную Минпромторгом РФ, которая разрабатывает стандарт на готовую еду. Он позволит дать структурное определение этому понятию и выделить эту область в отдельное направление, а также задать нормы, которым будет соответствовать такая продукция, заключили представители.

Ранее рестораторы призвали начать законодательно регулировать деятельность организаций, продающих готовую еду. Они указали, что в системе есть вопиющее неравенство, ведь на производителей такой продукции в таре не распространяются нормы деятельности общепитов.