Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ возросло до 165, из них 92 ребёнка

Количество пострадавших от массового отравления готовой едой в Улан-Удэ продолжает увеличиваться. По последним данным министерства здравоохранения Бурятии, зарегистрировано уже 165 случаев заболеваемости, среди пострадавших 92 ребёнка. Об этом передаёт РИА «Новости».

«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них 92 ребёнка. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 32 человека выписаны в удовлетворительном состоянии», — сообщили в Минздраве региона.

Железнодорожный суд Улан-Удэ принял решение о приостановке деятельности компании-производителя на 90 суток — до 20 января 2026 года. В ходе проверки специалисты обнаружили многочисленные санитарные нарушения, включая отсутствие централизованного горячего водоснабжения и системы канализации. Также было установлено, что планировка производственных помещений не соответствует нормам безопасности, а предприятие не предоставляло документального обоснования установленных сроков годности для своей продукции.