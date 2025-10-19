В Бурятии нашли кучу нарушений в цеху, едой из которого отравились более 40 человек

В Улан‑Удэ сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали многочисленные грубые нарушения санитарно‑эпидемических правил на предприятии ООО «Восток», из-за продукции которого отравились более 40 человек. Деятельность цеха остановлена, введён полный набор противоэпидемиологических мер. Об этом пишет РИА «Новости»

«В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов «Николаевский», — сказал собеседник.

Сальмонеллёз — кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Характерны гастроэнтерит с рвотой, повышением температуры и головной болью; симптомы обычно проявляются через 1–3 дня после заражения и длятся около 4–7 суток.

Напомним, что в Бурятии случилось массовое отравление из-за продукции компании ООО «Восток». У троих пациентов нашли сальмонеллёз. Причиной, предварительно, стали японские рисовые роллы онигири и шаурма. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.