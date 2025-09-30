Бурятский депутат требует «мочить в сортире» бакланов

Депутат Народного Хурала Бурятии Вадим Бредний, ссылаясь на известное высказывание президента России Владимира Путина, призвал уничтожать бакланов, наносящих урон популяции омуля. Свою позицию он озвучил во время заседания регионального парламента, запись которого была размещена в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Парламентарий пояснил, что в ходе рабочих поездок жители республики неоднократно просили его о принятии закона, позволяющего регулировать численность бакланов, поскольку существующие запреты на их отстрел и разорение гнёзд делают борьбу с пернатыми хищниками невозможной.

Бредний привёл в пример 13 российских регионов, где отстрел бакланов уже разрешен, отдельно отметив Республику Тыва, где уничтожение птиц разрешено без каких-либо ограничений. Он заявил, что там власти развернули против пернатых настоящую борьбу и относятся к ним соответствующим образом.

«Практически они устрoили им настоящую борьбу. Отношение должно быть, они [тувинские власти] сказали, как к террористам. Как к террористам Владимир Владимирович Путин сказал надо относиться в своё время, когда начал править — «будем мочить их, даже если обнаружим в сортире». Вот эта борьба приносит результаты. К сожалению, у нас ничего не сделали пока», — заявил депутат.

