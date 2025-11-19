Рестораторы пожаловались в Госдуму на нечестную конкуренцию с готовой едой в ТЦ
Обложка © Freepik / DC Studio
Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) сообщила, что в законодательном регулировании деятельности общепитов и торговых сетей есть вопиющее неравенство. Заведения HoReCa (рестораны, кафе, кейтеринг) вынуждены соблюдать более строгие правила продажи еды, тогда как ТЦ тоже продают готовые блюда и даже создают зоны питания, но на них не распространяются нормы деятельности общепитов.
Глава федерации Игорь Бухаров уже направил соответствующее обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой устранить нечестную конкуренцию на законодательном уровне, пишет РБК. В тексте говорится, что рестораны и кафе вынуждены тратить огромные деньги на закупку оборудования, организацию кухни, вентиляции, водоочистки, обучать персонал по всем нормам, тогда как ТЦ фактически тоже торгуют «готовой едой», но не выполняют никаких требований к общепитам.
«Мы убеждены, что «готовая еда», реализуемая в торговых залах, по сути является продукцией общественного питания. Но сейчас такая продукция обходится покупателям дешевле не только за счёт масштабов бизнеса, но и за счёт отсутствия требований к оборудованию, помещениям и процессам», — сказано в тексте документа федерации.
Там подчёркивается, что уровень санитарного контроля в ТЦ вообще не соблюдается, в местах для питания часто нет мойки для рук или туалета. Всё это приводит к нечестной конкуренции и разнице в ценах. По мнению федерации, деятельность зон для питания в торговых сетях тоже должна попадать под действие закона об общепитах.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина выступила с предложением изменить санитарные нормы, запретив допуск домашних животных в места общественного питания. Она также инициировала аналогичные поправки для торговых объектов. По её мнению, такие меры призваны повысить санитарно-эпидемиологическую безопасность и защитить здоровье граждан. Сенатор Андрей Клишас осудил такую инициативу.
