Признак бездушности: Клишас осудил запрет на животных в кафе и ресторанах

Новую инициативу из Госдумы, по которой могут запретить присутствие домашних животных в кафе, ресторанах и магазинах, резко осудил Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Он считает подобные меры «избыточными, оторванными от реальности и даже бездушными», подчёркивая, что совместное пребывание человека и питомца в общественных местах является нормальной практикой при ответственном отношении владельца.

«Совместное пребывание человека и животного в общественном месте при ответственном отношении владельца — совершенно нормальная практика. Это не нарушение общественного порядка и не угроза санитарной безопасности. Думаю, многие согласятся, что за последние годы культура содержания домашних животных в стране заметно укрепилась. Всё больше людей осознают важность воспитания питомцев, соблюдения чистоты и уважительного отношения к окружающим», — заявил Клишас.

Сенатор также подчеркнул, что домашние животные воспринимаются как живые существа, способные чувствовать и страдать, а не как собственность, что является результатом гуманизации общественного сознания. Клишас выступил против идеи вводить дополнительные ограничения там, где нет реальных проблем или неудобств. Он призвал к оправданному государственному вмешательству, а не к «абстрактному желанию урегулировать всё».

«Безусловно, могут возникать отдельные ситуации, когда присутствие животного создаёт неудобства для других посетителей заведения. Но в подавляющем большинстве случаев подобное будет связано не с самим фактом нахождения питомца, а с безответственным поведением его владельца», — объяснил сенатор.

В таких случаях реагировать следует точечно, вводя меры контроля или ограничения в конкретных заведениях, а не путем «общих и жёстких запретов».

В качестве примера Клишас привел практику pet friendly во многих странах мира (США, Бразилия, Германия и тд.), где преобладает сбалансированный и гибкий подход. Там режим посещения заведения с животными определяется его владельцем и местными властями, что является наиболее оптимальным и оправданным подходом, основанным на уважении к выбору человека.

«Убеждён, что нахождение питомца в кафе или магазине — не угроза санитарным нормам, а признак зрелости нашего общества», — заключил Андрей Клишас.

Напомним, ранее депутат Госдумы Нина Останина выступила с предложением изменить санитарные нормы, запретив допуск домашних животных в места общественного питания. Она также инициировала аналогичные поправки для торговых объектов. По её мнению, такие меры призваны повысить санитарно-эпидемиологическую безопасность и защитить здоровье граждан.