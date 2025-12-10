Учёные выяснили, какая диета может снизить риск деменции у пожилых

Учёные выяснили, что рацион с высоким содержанием жиров способен оказывать положительное воздействие на работу мозга, улучшая кровоток и активность нервных клеток. Об этом сообщает progorod59.ru. В таком рационе около 75% калорий приходится на жиры, а потребление углеводов сведено к минимуму.

В исследовании, проведённом учёными, участвовали 11 человек в возрасте 50–70 лет с избыточным весом. Одна группа участников придерживалась обычного питания, в то время как другая — кетогенной диеты.

Уже через три недели у участников, достигших состояния кетоза, мозговой кровоток увеличился на 22%, а уровень белка BDNF, отвечающего за поддержку и восстановление нейронов, вырос почти на 47%. Специалисты полагают, что кетоны служат как источником энергии, так и активатором защитных механизмов мозга, что позволяет рассматривать кетогенную диету как потенциальный способ профилактики возрастных изменений и снижения когнитивных функций.

Ранее сообщалось, что популярная среди россиян диета Дюкана, основанная на высоком потреблении белка, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая нарушение работы почек и репродуктивной системы. Избыточное потребление белка может вызвать почечную недостаточность, запоры и неприятный запах изо рта, в то время как недостаток жиров негативно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Длительное соблюдение диеты Дюкана чревато дефицитом витаминов и минералов.