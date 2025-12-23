Как встречали Новый год на работе в СССР: 15 архивных фото, которые вернут вас в то время

Новогодние корпоративы в СССР — это совсем не то, что мы привыкли видеть сегодня. Никаких ресторанов с банкетами и артистами. Зато были самодеятельность, искренняя радость и настоящее чувство коллектива, когда весь цех превращался в один большой семейный праздник. Мы собрали архивные фотографии из фотохроники ТАСС, которые показывают, как советские люди встречали Новый год прямо на своих рабочих местах: от заводов и фабрик до научных институтов.

Магнитогорский металлургический комбинат, декабрь 1976 года

Как советские рабочие встречали Новый год: 15 ретрофотографий. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Сталевары мартеновской печи № 5 встречают досрочное выполнение годового плана. На фоне праздничного плаката видны Дед Мороз со Снегурочкой. Рабочие одеты в свои комбинезоны, но атмосфера праздника чувствуется в каждом взгляде. В те годы выполнение плана было настоящим поводом для гордости, и его отмечали не менее торжественно, чем сам Новый год.

Горьковский автозавод, декабрь 1968 года

Новогодние корпоративы в СССР: архивные фото с предприятий. Фото © ТАСС / Владимир Войтенко

Дед Мороз и Снегурочка пришли прямо в цех, где собирают легендарные «Волги». Новенькая машина на переднем плане сверкает под заводскими лампами. Такие визиты новогодних персонажей были чуть ли не обязательной частью предпраздничной программы на каждом крупном предприятии.

Служба быта в Москве, декабрь 1971 года

Как праздновали Новый год на работе в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Ю. Каменец

Сотрудник фирмы «Заря» в костюме Деда Мороза принимает новогодние заказы в бюро добрых услуг. За его спиной — новогодние плакаты. Даже в сфере обслуживания старались создать праздничную атмосферу для клиентов. Обратите внимание на папки с документами — всё по-деловому, но с новогодним настроением.

Нововоронежская АЭС, декабрь 1973 года

Дед Мороз на заводе: новогодние традиции советских предприятий. Фото © ТАСС / Валентин Кожевников

Заместитель главного инженера по эксплуатации и Дед Мороз, посетивший НАЭС, чтобы поздравить коллектив смен с успешным завершением третьего года девятой пятилетки. В СССР даже на самых серьёзных объектах находили время для человеческого тепла и традиций.

Камвольный комбинат имени Ленина, январь 1977 года

Корпоративы в СССР: фото с новогодних празднований на работе. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

Передовая ткачиха поздравляет своих коллег с Новым годом. Рядом с производственными станками установили праздничную ёлку, а работницы собрались на несколько минут отдохнуть и принять поздравления. Кстати, цеховая самодеятельность была в большом почёте — часто роли Деда Мороза и Снегурочки исполняли сами передовики производства.

КамАЗ, Набережные Челны, декабрь 1978 года

Новый год на производстве: как отмечали праздник рабочие СССР. Фото © ТАСС / Евгений Логвинов

Дед Мороз поздравляет водителей-испытателей с запуском новой серии самосвалов КамАЗ-53212. Слева направо стоят испытатели, на лицах которых можно разглядеть гордость за свой труд. Гигантский завод, только что построенный, уже успел создать свои традиции празднования. Именно такие моменты сплачивали многотысячные коллективы.

Третий государственный подшипниковый завод, Саратовская область, декабрь 1980 года

Советские новогодние традиции на предприятиях: фото из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Юрий Набатов

Дед Мороз поздравляет работниц завода прямо в цехе. Женщины в платках и рабочей одежде на минуту забыли о станках и с улыбками слушают новогодние пожелания. Атмосфера простая, но искренняя. Никаких пафосных речей, только тёплые слова и маленькие подарки, которые в те годы ценились куда больше, чем сейчас.

Ивано-Франковская кондитерская фабрика, декабрь 1982 года

Праздник в цехах: как выглядели корпоративы в СССР. Фото © ТАСС / Владимир Мигович, Г. Ячменёв

Работницы фабрики приготовили новогодние угощения и встречают праздник с подарочными наборами конфет. Видимо, кто-то со смены привёл ребёнка — вот, теперь мальчик окружён улыбающимися кондитерами в белых халатах. Здесь чувствуется особый уют, ведь на кондитерских фабриках всегда пахло праздником, а в новогоднюю ночь это ощущение усиливалось в разы.

Костомукшский горно-обогатительный комбинат, Карелия, декабрь 1984 года

Новый год по-советски: архивные фото с заводов и фабрик. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Строители комбината и финские специалисты украшают импровизированную новогоднюю ёлку прямо на стройплощадке. Вокруг — снег, стройматериалы и суровая карельская зима, но люди находят время для праздника. Интернациональная бригада вместе отмечает Новый год, что было символом дружбы между СССР и Финляндией в те годы.

Новолипецкий металлургический комбинат, декабрь 1985 года

Дед Мороз среди станков: новогодние праздники на работе в СССР. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, В. Кожевников

Медики измеряют давление Деду Морозу в заводской медсанчасти. Забавная сцена: даже новогодний волшебник должен пройти медосмотр перед тем, как начать поздравлять рабочих! Игорь Зотин запечатлел типичный момент советской действительности, где охрана труда и техника безопасности были превыше всего, даже в праздники.

Молодёжный клуб «Остров», Ярославская область, ноябрь 1985 года

Как советские рабочие встречали Новый год: ретрофотографии. Фото © ТАСС / В. Матыцин

Сотрудники Волжского машиностроительного завода и члены молодёжного клуба готовятся к новогоднему представлению. На фото — самодеятельные артисты в костюмах сказочных персонажей. Такие клубы были центром культурной жизни предприятий, где рабочая молодёжь не только отдыхала, но и сама создавала праздничные программы для своих коллег.

Челябинский металлургический комбинат, декабрь 1986 года

Новогодние празднования на советских предприятиях: фото ТАСС. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Бригада монтажников-коммунистов Челябинского строительно-монтажного управления треста «Коксохиммонтаж» А.А. Борцова отмечает перевыполнение годового плана во время реконструкции коксовой батареи № 6 комбината. На заднем плане виднеются заводские трубы, а на переднем — искренние улыбки.

Новогодний праздник в кафе, Липецк, декабрь 1985 года

Новый год в СССР: традиции и атмосфера праздника. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Работники кафе Тамара Арефьева в роли Снегурочки и Александр Веников в роли Деда Мороза во время новогоднего представления для маленьких посетителей. Конечно, для них это работа, но даже так они старались создать особую атмосферу для гостей.

Ярославский моторный завод, декабрь 1986 года

Как отмечали Новый год в советских цехах: архивные снимки. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Новогодний праздник в заводском Дворце культуры и техники. Дед Мороз и Снегурочка в окружении детей работников комбината. Фотограф Сергей Метелица запечатлел момент, когда взрослые старались создать сказку для своих ребятёнков. Яркие гирлянды, ёлка и счастливые детские лица — вот что было главным в то волшебное время.

Новгород, декабрь 1986 года

Новогодняя ночь на заводах СССР: уникальные фото из прошлого. Фото © ТАСС / Александр Овчинников