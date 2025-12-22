Тест: Только 10% меломанов угадают без музыки, из каких советских новогодних фильмов эти песни!
Эти песни звучали под бой курантов в коммунальных кухнях и на экранах телевизоров, становясь частью новогоднего настроения. Попробуйте вспомнить, в каких советских фильмах они прозвучали впервые!
Обложка © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk
Новый год трудно представить без кино и песен, которые звучали между тостами, мандаринами и хлопком пробки от шампанского на протяжении многих лет. Эти мелодии давно живут отдельной жизнью: их поют на кухнях, включают в праздничных плейлистах и узнают с первых нот, даже не вспоминая сюжета фильма. Но за каждой из них стоит конкретный кадр, герой и момент, вписанный в историю отечественного кино. В этом тесте мы предлагаем ненадолго вернуться к знакомым интонациям и проверить, сможете ли вы угадать, из каких советских новогодних фильмов пришли песни, ставшие частью общего культурного кода!
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