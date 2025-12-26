День рождения Мао Цзэдуна 26 декабря: Что хорошего лидер коммунистического Китая сделал для СССР

26 декабря отмечается день рождения Мао Цзэдуна. Сын зажиточного крестьянина из села Шаошань смог объединить сломленную гражданской войной страну и провозгласить независимый Китай в 1949 году. Но не всё так просто: отношения между СССР и Китаем при Мао прошли путь от «нерушимой дружбы» до вооружённого конфликта на острове Даманском в 1969 году. Зато период тесного сотрудничества с 1949-го по 1956 год принёс Советскому Союзу ряд стратегических и экономических преимуществ. Расскажем о них в материале.

Мао создал мощный геополитический буфер

Мао Цзэдун создал страну, которая делила границы с СССР и была настроена дружественно. Фото © Wikipedia / Orihara1

Главным «подарком» Мао для СССР стало само создание независимой Китайской Народной Республики в 1949 году. До этого на восточных границах Советского Союза располагалось нестабильное полуколониальное государство, раздираемое гражданской войной. После победы сил Мао Цзэдуна СССР получил огромный сухопутный «заслон». Территория Китая стала буферной и сняла угрозу прямого вторжения США в Союз со стороны Тихого океана.

СССР получил от Мао рынок сбыта и испытательный полигон

Мао Цзэдун предоставил свою страну СССР для экономического и военного сотрудничества. Фото © Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун и председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин (слева направо на первом плане) во время встречи / ТАСС / Виктор Будан

В 1950-е годы Китай стал главным потребителем советских технологий и промышленного оборудования. Мао Цзэдун провёл масштабную индустриализацию, и её обеспечивал Советский Союз. Он поставлял в Китай станки, турбины, самолёты и даже целые заводы. Для советской промышленности это был гарантированный заказ. Советские ГОСТы Китай тоже принял, поэтому на десятилетия вперёд «привязался» к нашим запчастям и обслуживанию. А советские учёные и инженеры построили 156 промышленных объектов в экстремальных условиях.

Тяготы корейской войны были частично сняты с СССР

Корейская война не потребовала масштабного участия советских военных благодаря политике Мао Цзэдуна. Фото © Китайские военные во время корейской войны / Wikipedia / People's Republic of China Ministry of Culture

Корейская война проходила с 1950-го по 1953 год. Американских призывников туда забирали. Советских — нет. Это всё потому, что Китай предоставлял своих военных для борьбы с коалицией ООН. Именно «народные добровольцы» Мао предотвратили разгром Северной Кореи. И никаких прямых стычек армий СССР и США. То есть никакой Третьей мировой войны. Зато советская военная промышленность получила ценный опыт тестирования истребителей в реальном бою.

Идеологическая экспансия коммунизма — и всё благодаря Мао

Конечно, Китай во время правления Мао Цзэдуна стал коммунистической державой. Стремится оставаться такой и сейчас. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Мао Цзэдун открыто признавал Сталина «старшим братом» и вождём мирового коммунизма. Восточный блок усилился стократно. Содружество Москвы и Пекина контролировало почти треть земного шара и четверть населения планеты. Благодаря Мао Цзэдуну марксизм-ленинизм перестал быть сугубо европейским учением и начал стремительно распространяться в Азии, Африке и Латинской Америке.

СССР получал от Китая ресурсы и продовольствие

Мао Цзэдун получал от СССР оружие, а взамен давал металлы и продовольствие. Фото © ТАСС / Mary Evans

СССР передавал Китаю заводы под ключ и современное на тот момент оружие. Китай в ответ снабжал Союз рисом, соей, чаем, мясом и текстилем. Самым важным элементом был текстиль. После войны в СССР появился товарный дефицит — и китайцы выручали обычных советских граждан. А советской науке и промышленности доставались редкие металлы: олово, вольфрам, сурьма и молибден. С ними мы полетели в космос.