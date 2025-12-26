Тест: Угадать советскую актрису по волосам смогут только настоящие знатоки!
Сегодня отмечается День девушек с длинными волосами! В честь этого события мы собрали советских красавиц, которые могли похвастаться шикарными волосами. Попробуйте узнать их, но приготовьтесь — лица не будет видно!
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром! », режиссёр Эльдар Рязанов/ Kinopoisk, © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk
Длинные волосы всегда были символом женственности и особого шарма. В советском кино многие актрисы поражали не только талантом, но и своей красотой — густыми косами, блестящими волнами и пышными локонами, становившимися их визитной карточкой. В честь Дня девушек с длинными волосами мы собрали красавиц советского кино! Попробуйте узнать культовых актрис только по их причёске. Мы скрыли лица — вам предстоит угадать актрису по силуэту волос, их текстуре и узнаваемой укладке. Справитесь ли вы, если останутся только волосы? Проверьте, настоящий ли вы знаток и ценитель красоты золотого века советского кинематографа!
Ещё одна советская красавица, которая не вошла в этот тест, — Наталья Фатеева. Недавно она отметила день рождения. Вспомните фильмы с ней и угадайте всего по одному кадру! А также, поттероманы, приготовьтесь, специально для вас мы создали сложный кроссворд по любимой вселенной. Разгадайте 10 слов по «Гарри Поттеру» и докажите, что вы не магл!