Тест: Угадать советскую актрису по волосам смогут только настоящие знатоки!

Длинные волосы всегда были символом женственности и особого шарма. В советском кино многие актрисы поражали не только талантом, но и своей красотой — густыми косами, блестящими волнами и пышными локонами, становившимися их визитной карточкой. В честь Дня девушек с длинными волосами мы собрали красавиц советского кино! Попробуйте узнать культовых актрис только по их причёске. Мы скрыли лица — вам предстоит угадать актрису по силуэту волос, их текстуре и узнаваемой укладке. Справитесь ли вы, если останутся только волосы? Проверьте, настоящий ли вы знаток и ценитель красоты золотого века советского кинематографа!