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Опубликовано 25 декабря 2025, 14:00

Тест: Только 5% знатоков угадают советский фильм по описанию от нейросети!

Нейросеть создала аннотации к советским фильмам. Ни названий, ни актёров — только запутанные алгоритмом сюжеты. Сможете ли вы увидеть за цифровой пеленой знакомые кинокартины и подтвердить звание настоящего знатока?

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Gemini Nano Banana

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Gemini Nano Banana

Искусственный интеллект — мощный инструмент, но его логика порой далека от человеческой. Мы дали нейросети описания семи культовых советских фильмов, и результат оказался очень интересным! Алгоритм уловил основные сюжетные повороты, но странно их интерпретировал, смешал жанры и упустил самую суть — ту самую душу, которую мы так ценим в этих картинах. Ваша задача — пройти сквозь эту цифровую пелену и узнать знакомые всем шедевры по искривлённым описаниям ИИ. Это проверка не только памяти, но и киночутья. Готовы ли вы бросить вызов машине и доказать, что живое понимание и ностальгия сильнее любого алгоритма? Проверьте себя!

Недавно свой день рождения отмечала актриса Наталья Фатеева, вспомните же фильмы с её участием и попробуйте угадать их всего по 1 кадру! А также погрузитесь в удивительную вселенную волшебства и разгадайте кроссворд по «Гарри Поттеру», справятся только настоящие поттероманы!

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Анна Московко
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