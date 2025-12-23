Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 13:30

Тест: А сколько фильмов с Натальей Фатеевой по 1 кадру угадаете именно вы?

Сегодня празднует свой день рождения Наталья Фатеева! Сможете ли вы узнать её знаменитые фильмы всего по одному кадру? В честь праздника докажите, что знаете её работы не хуже самого преданного фаната!

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго, Генде-Роте Валерий. © Кадр из фильма «Три плюс два», режиссёр Генрих Оганесян, сценарист Сергей Михалков / Kinopoisk

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго, Генде-Роте Валерий. © Кадр из фильма «Три плюс два», режиссёр Генрих Оганесян, сценарист Сергей Михалков / Kinopoisk

Наталья Фатеева — это больше чем просто красивая героиня советского кино. Это целая галерея образов: от дерзкой циркачки Зои до трагичной Аллы, от комедийной мадам до иконы стиля. Её роли узнаваемы с первой секунды, они стали частью нашей культурной памяти. А что насчёт вас? Сможете ли вы по одному-единственному кадру назвать фильм, в котором она блистала? Давайте проверим вашу киноэрудицию в этом праздничном тесте! Готовы ли вы к вызову?

Совсем скоро наступит самый долгожданный праздник. Угадайте, что и в каких странах принято дарить на Новый год! А также в пору корпоративов узнайте, кто был бы вашим кавалером, если бы вас пригласили на бал!

Тест: Какую роль в «Великолепном веке» вы бы играли, если бы попали в Османскую империю!
Тест: Какую роль в «Великолепном веке» вы бы играли, если бы попали в Османскую империю!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • СССР
  • Тесты
  • Кино и сериалы
  • WOW
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar