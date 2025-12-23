Тест: А сколько фильмов с Натальей Фатеевой по 1 кадру угадаете именно вы?

Наталья Фатеева — это больше чем просто красивая героиня советского кино. Это целая галерея образов: от дерзкой циркачки Зои до трагичной Аллы, от комедийной мадам до иконы стиля. Её роли узнаваемы с первой секунды, они стали частью нашей культурной памяти. А что насчёт вас? Сможете ли вы по одному-единственному кадру назвать фильм, в котором она блистала? Давайте проверим вашу киноэрудицию в этом праздничном тесте! Готовы ли вы к вызову?