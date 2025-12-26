Новый год за полвека: Как менялась погода 31 декабря начиная с 1970-х и заканчивая 2020-ми

Для всех нас Новый год прочно связан с морозом и снегом. Почти для всех. Жители же Южного полушария Земли, наоборот, отдыхают на пляжах 31 декабря. Но и наши северные воспоминания часто субъективны. Как на самом деле менялась погода? Давайте на примере Москвы проследим за температурой 31 декабря с 1970-х годов до наших дней.

Средняя новогодняя температура 1970–1980

Начнём с семидесятых. Диско, группа ABBA, «Служебный роман»... При какой погоде всё это происходило? Фото © ТАСС / Василий Егоров

В семидесятые годы с новогодними морозами всё было нормально. Например, 31 декабря 1970 года в Москве среднесуточная температура составила -14,9 °C днём и -18,5 °C вечером. Десятилетие запомнилось и экстремальными холодами: канун 1978 года показал рекордные -37,9 °C. В эпоху диско, клёшей и «Служебного романа» новогодние ночи были стабильно морозными. Но что потом?

Средняя температура в канун Нового года 1980–1990

А дальше был переходный период. Восьмидесятые — эпоха хитов с «Ретро-ФМ» — стали последним десятилетием с традиционно холодной московской зимой. Но и тут не всё так просто. В канун 1982 года москвичей поразила неожиданная оттепель до 3 градусов тепла. А под Новый год 1987 ударил «господин Мороз» в виде -24,4 градуса по Цельсию. До распада СССР оставалось недолго...

Какая была температура под Новый год 1990–2000

Лихие девяностые... Какой была температура в Москве перед Новым годом в эти времена? Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Николай Малышев

И вот наступили они. Лихие девяностые. Время, которое кто-то искренне не помнит, а кто-то специально старается забыть. Но сейчас мы говорим о погоде. И в плане температуры на 31 декабря в Москве десятилетие тоже было очень странным. В 1992 году днём воздух прогрелся до 2 градусов тепла. Но уже в 1994 году зимой ударили жёсткие морозы — 22 градуса ниже нуля. А в 1996 году на Новый год вообще была «зимняя сказка» в -25,2 °C. С 1997-го по 1999-й температура потихоньку повышалась, пока не наступил «феномен 2000-х».

Странная новогодняя температура 2000–2010

Научного термина «феномен 2000-х» не существует, но мы не знаем, как ещё это назвать. Прямо в 2000 году на Новый год днём воздух прогрелся до одного градуса тепла, а ночью резко упал до -12 °C. Так погоду «колошматило» всё десятилетие. Только посмотрите на это: -24,4 градуса в 2001-м, потом -25,7 в 2002-м. Уже к 2003-му всё сильно потеплело: всего 2 градуса мороза, а в 2004-м — один градус ниже нуля. И всё, до мороза в районе -10 градусов новогодние ночи добирались потом только в 2005-м, 2009-м и 2010 годах.

Новогодняя температура 2010–2020: в чём странности

Какой была средняя температура перед Новым годом в 2020-х? Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Переходим к десятилетию, которое помнят почти все. Узкачи, хипстеры, интернет-мемы, конец света в 2012... Эра миллениальской ностальгии отметилась как самая тёплая за эти 50 лет. С 2010 по 2020 год на Новый год морозов ниже 16 градусов не было вообще. Самым холодным стал канун Нового года 2015, то есть 31 декабря 2014-го: -15,8 °C. А самым тёплым в итоге оказался 2017 год, когда в Москве было 0,8 градуса по Цельсию.

А в последнюю пятилетку у нас под Новый год что?

Переходим к современности. С 2020 по 2024 год какая в городе была погодная ситуация? Пока что самым холодным был 2024 год: -13 градусов по Цельсию ровно. А самым тёплым — 2022 год: всего минус полтора градуса. Какой будет погода на 31 декабря 2025-го, покажет время. Прогноз от «Яндекса» обещает -10 градусов. А потом наступят 2030-е, и придётся сравнивать погоду по всему десятилетию.