Державная икона Божией Матери 15 марта: История чуда, которое явилось России в самый страшный день

15 марта православные верующие отмечают день Державной иконы Божией Матери. Эта святыня появилась перед русским народом в момент, когда страна рухнула в пропасть, — в день отречения императора Николая II от престола. Совпадение? Верующие уверены: Богородица взяла под защиту Россию именно тогда, когда земная власть от неё отвернулась. Мы разобрались в истории иконы, которая стала символом несгибаемости русского духа и продолжает оберегать нашу страну уже больше века.

Чудо в Коломенском: как нашли икону, которую прятали от Наполеона

Икона Державная 1917 года: почему она появилась в день отречения Николая II. Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

Всё началось со сна. Обычной жительнице деревни Перервы приснилось указание найти большую чёрную икону в селе Коломенское. Женщина отправилась в храм и рассказала о своём видении настоятелю. Вместе они обыскали церковь и 2 марта 1917 года по старому стилю (15 марта по новому) нашли в подвале потемневший от времени образ. Когда икону отмыли, перед людьми предстала Богородица в красной мантии, со скипетром и державой в руках, словно настоящая царица. По одной из версий, икону спрятали в Коломенском ещё во время нашествия наполеоновских войск для защиты от французов. Там святыня пролежала 105 лет, дожидаясь своего часа.

Державная икона и отречение Николая II: совпадение, в которое невозможно поверить

Дата обретения иконы потрясла всех — 2 марта (15 марта) 1917 года, день отречения государя императора Николая II от престола. В тот самый момент, когда Россия осталась без царя, народу явилась икона Божией Матери с царскими регалиями. Верующие сразу восприняли это как знак: Богородица приняла на себя заботу о России и её верных чадах. Особенно поражал ярко-красный цвет одежды Богоматери, напоминающий цвет крови. Словно икона предвидела, какие испытания ждут страну впереди. Слух о чудесном явлении иконы Державной разлетелся мгновенно, и к святыне потянулись толпы паломников.

Где находится Державная икона сегодня и как к ней попасть

Где находится Державная икона сегодня и как к ней попасть. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

После революции икону пытались сохранить, перевозили из одного места в другое. Она побывала в Марфо-Мариинской обители, где её встретили с великими почестями. Долгие годы святыня скиталась, пока наконец 27 июля 1990 года икону не вернули на её законное место — в храм Казанской иконы Божией Матери в Коломенском. Сегодня любой желающий может приехать в Москву, в музей-заповедник «Коломенское», и помолиться перед чудотворным образом.

В чём помогает икона Державная и о чём ей молятся

Икона Божией Матери Державная считается одной из самых сильных заступниц в трудные времена. К ней обращаются с самыми разными просьбами, но особенно — когда нужны защита и утешение в безвыходных ситуациях. Чаще всего перед этой святыней молятся о следующем: Исцеление от болезней. Икона помогает при тяжёлых физических и душевных недугах, даёт силы восстановиться после операций и травм, избавиться от зависимостей.

Мир и защита Отечества. Особенно актуально в 2026 году — многие просят Богородицу о прекращении войн и восстановлении мира везде на земном шаре.

Материальное благополучие. Верующие молятся об обретении хорошей работы, финансовой стабильности и достатка в семье.

Защита от врагов. Икона оберегает от недругов, завистников, злых людей и дурного глаза.

Семейное счастье. К Державной обращаются девушки, мечтающие о замужестве, и супруги, желающие сохранить брак.

Рождение детей. Богородица помогает забеременеть, выносить и родить здорового ребёнка, защищает малышей от болезней.

Почему икона называется Державная: символика царских регалий

Державная икона: значение царских регалий и символика образа. Фото © Wikipedia

Название иконы связано с её удивительным изображением. Богородица предстаёт на ней не в привычном скромном облике, а как настоящая правительница: в царской короне, с державой и скипетром в руках, облачённая в красную мантию. Держава — это золотой шар с крестом наверху, символ власти над миром. Значение иконы Державной для русского народа огромно: она напоминает, что даже когда земная власть рушится, небесная защита остаётся с нами.

Как правильно молиться перед иконой Державной

Особой сложной молитвы икона Державная не требует. Можно обращаться к Богородице своими словами, главное — делать это от чистого сердца. Традиционно перед иконой читают акафист иконе Державной или тропарь празднику. Многие приходят в храм именно 15 марта или 2 марта (в день явления по старому стилю), чтобы поставить свечу и попросить заступничества. Сейчас, когда мы находимся в Великом посту (с 23 февраля по 11 апреля 2026 года), молитва перед Державной иконой приобретает особый смысл. Пост — время очищения и покаяния, и обращение к Богородице помогает укрепить дух и пройти этот путь достойно.

Связь иконы с судьбой России: пророчество в красках

История иконы Державной от Наполеона до наших дней. Фото © Wikipedia / Ssr

История иконы Державной неразрывно связана с историей нашей страны. Икона явилась в 1917 году, в момент величайшего перелома, когда рухнула империя и началась эпоха потрясений. Красная мантия Богоматери словно предвещала реки крови, которые прольются в Гражданской войне. Царские регалии напоминали о потерянной монархии. Но главное послание иконы — это надежда. Богородица не оставила Россию, она взяла её под своё покровительство. Верующие видят в этом обещание: какие бы испытания ни выпали на долю страны, небесная заступница всегда будет рядом.

Чудотворная икона Державная в Москве: свидетельства верующих

За более чем сто лет с момента обретения иконы накопилось множество свидетельств о чудесах, которые происходят по молитвам перед Державной. Люди исцеляются от болезней, находят выход из безвыходных ситуаций, обретают семейное счастье. Особенно много свидетельств о помощи иконы в трудные для страны времена — во время Великой Отечественной войны, в лихие девяностые, в периоды экономических кризисов. Державная икона в Коломенском стала местом паломничества для тысяч верующих. Сюда приезжают не только москвичи, но и люди со всей России. И каждый уносит с собой ощущение, что Богородица слышит его молитвы и не оставит в беде.

Чего нельзя делать 15 марта, в день иконы Божией Матери Державной

Державная икона 15 марта: традиции празднования и запреты дня. Фото © РИА Новости / Юрий Кавер

Церковный праздник требует особого почтения и соблюдения определённых правил. Наши предки верили, что 15 марта нужно быть осторожным, чтобы не навлечь на себя беду. Вот главные запреты этого дня: Избегайте ветра — долгое пребывание на сильном мартовском ветре может принести болезни, поэтому старайтесь не находиться на улице без необходимости.

Не поднимайте чужие деньги — найденные на улице монеты или купюры лучше обойти стороной, иначе вместе с ними заберёте себе чужие несчастья и проблемы.

Беременным нельзя обнимать чужих детей — считается, что будущий ребёнок вырастет капризным и непослушным, если мать в этот день приласкает чужого малыша.

Не пришивайте пуговицы — эта примета гласит, что можно «зашить» себе хорошую дорогу и «пришить» неурядицы, которые будут преследовать весь год.

Икона Божией Матери Державная продолжает оберегать Россию уже 109 лет. В 2026 году, когда мир вокруг полон тревог и неопределённости, эта святыня напоминает нам о вечных ценностях — вере, надежде и любви. Она учит, что даже в самые тёмные времена есть свет, который не погаснет. И этот свет — милосердие Богородицы, которая никогда не оставит своих детей. Приходите в храм Казанской иконы в Коломенском, приложитесь к святыне, помолитесь от чистого сердца. И пусть Державная икона станет для вас источником утешения и надежды, как стала для миллионов русских людей за всё это столетие.