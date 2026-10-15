Иверская икона Божией Матери: история Вратарницы и в чём помогает Оглавление История Иверской иконы Никея и иконоборчество: откуда рана на лике Икона, пришедшая по морю: обретение на Афоне Иверская икона в Москве: списки и часовня Как выглядит Иверская икона и в чём её значение В чём помогает Иверская икона Дни празднования Иверской иконы Где находится Иверская икона Самые известные списки Частые вопросы об Иверской иконе Икону, раненную копьём иконоборца, вдова пустила по морю — а через два века её обрели на Афоне. История Иверской иконы, дни празднования и в чём она помогает. Иверская икона Божией Матери: история Вратарницы и в чём помогает. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рана на лике Богородицы, икона в морских волнах и монах, который принёс её на берег: с Иверским образом связано одно из самых известных афонских преданий. Название «Вратарница» напоминает о другом его эпизоде — образе, оказавшемся над монастырскими воротами. Life.ru рассказывает, как святыню почитают на Афоне и в России, почему её московские списки нельзя смешивать и когда празднуют день Иверской иконы.

Иверская икона — образ Божией Матери с Младенцем Христом, почитаемый в православии как чудотворный. Перед ним молятся о заступничестве, помощи в болезнях и скорбях, сохранении дома и семьи, покаянии. Подлинник находится в Иверском монастыре на Афоне, а в России известны несколько самостоятельных почитаемых списков.

История Иверской иконы

Иверская икона Божией Матери. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Никея и иконоборчество: откуда рана на лике

Согласно церковному преданию, в IX веке икона находилась у христианской вдовы, жившей рядом с Никеей. При императоре Феофиле, правившем в 829–842 годах, продолжалось иконоборчество: противники почитания образов уничтожали иконы. Пришедший в дом воин ударил копьём по изображению Богородицы, и из раны на лике выступила кровь.

Вдова хотела спасти святыню. По преданию, она помолилась и пустила икону по морю, а образ не лёг на воду плашмя, а стоял вертикально и удалялся от берега. Именно этот рассказ объясняет изображение раны на Иверской иконе. Его приводит церковный календарь «Азбуки веры».

В рассказе о происхождении святыни нужно различать предание и искусствоведческую датировку. Первое связывает её историю с эпохой иконоборчества. Исследователи самого сохранившегося афонского образа предлагают более позднюю датировку — XI или начало XII века, как указывает «Православная энциклопедия». Поэтому историю никейской вдовы корректно рассказывать именно как церковное предание, не выдавая его за документальную биографию доски и красочного слоя.

Икона, пришедшая по морю: обретение на Афоне

Следующая часть предания переносит действие на Афон. Иноки Иверского монастыря увидели над морем световой столп, а затем — икону на воде. Принять святыню, согласно рассказу, было поручено монаху Гавриилу Грузину, которому явилась Богородица. Он вышел к образу и принёс его в монастырь.

Икону поставили в храме, однако утром обнаружили над воротами обители. Иноки возвращали её внутрь, но образ вновь оказывался у входа. По преданию, Богородица открыла Гавриилу, что хочет сама хранить монастырь. Отсюда имя Портаитисса, которое по-русски передают как «Вратарница» или «Привратница». Эту традицию описывает и Восточно-Американская епархия Русской православной церкви заграницей.

Название «Иверская» связано с грузинской историей монастыря: Иверией называли Грузию. В русских текстах встречаются варианты «Иверский» и «Ивирский», в международных — Iviron.

Иверская икона в Москве: списки и часовня

Иверская часовня и Воскресенские ворота в Москве. Jorge Láscar from Melbourne, Australia. CC BY 2.0. Wikimedia Commons

В XVII веке об Иверской святыне узнали в России. Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий патриарх, попросил прислать с Афона её список. В 1648 году образ прибыл в Москву при царе Алексее Михайловиче. Встречу вспоминают 26 октября по новому стилю — 13 октября по старому.

Древнейший московский список 1648 года с 1654 года пребывал в Новодевичьем монастыре. После закрытия обители он оказался в Государственном историческом музее, а 6 мая 2012 года был возвращён в Новодевичий монастырь. Об этой истории сообщал официальный сайт Московского Патриархата. Именно с возвращением связан ещё один день празднования Иверской иконы — 6 мая.

Иверская часовня у Воскресенских ворот тоже получила собственный почитаемый список. Её история сложнее формулы «икону 1648 года поставили в часовню, и она остаётся там»: в России существовали разные афонские списки. Часовня у входа на Красную площадь стала известным местом молитвы, а образ оттуда приносили в дома москвичей.

В 1929 году часовню уничтожили, в 1931-м разобрали Воскресенские ворота. Их восстановили в 1994–1995 годах. 25 октября 1995 года в воссозданную часовню принесли новый список с Афона. Эта дата и происхождение образа отражены в истории святыни на сайте Патриаршего экзархата Западной Европы.

Ещё одна важная для Москвы Богородичная святыня — Казанская икона; о её происхождении Life.ru рассказал отдельно.

Как выглядит Иверская икона и в чём её значение

Иверская икона принадлежит к типу Одигитрия — «Путеводительница». Богородица изображена с Младенцем Христом на левой руке; её правая рука поднята к Нему. Младенец благословляет правой рукой, в левой держит свиток. Композиция сосредоточивает внимание на Христе, к которому обращает человека Божия Матерь.

Одна из узнаваемых деталей — рана на лике Богородицы. На распространённых списках она находится на правой щеке, то есть слева для зрителя. Она отсылает к никейскому преданию об ударе копьём. Выражение «кровь на Иверской иконе» в этом описании обозначает иконографическую деталь, а не сообщение о том, что любой домашний список постоянно кровоточит.

Древний афонский образ украшен металлическим окладом, который оставляет открытыми лики Богородицы и Христа. На разных списках могут различаться оклады, надписи и декоративное оформление. При этом список — это воспроизведение почитаемого образа, а не другой адресат молитвы: верующие во всех случаях обращаются к Богородице.

От Владимирской иконы Иверская отличается прежде всего композицией и историей. Владимирский образ относится к типу «Умиление», где Младенец прильнул щекой к Матери. Их особенности и почитание раскрываются в статье Life.ru о Владимирской иконе.

Образ Вратарницы связан с покровительством, молитвой, покаянием и доверием Богу. Дома его размещают с уважением и так, чтобы было удобно молиться. Установка над дверью не превращает икону в оберег.

Другие Богородичные образы получили собственные исторические имена. Например, Державная икона была обретена в 1917 году. Названия и внешние различия помогают узнать святыню, но не означают, что Божия Матерь «разделяет» просьбы людей по изображениям.

В чём помогает Иверская икона

Перед Иверской иконой верующие молятся о заступничестве, помощи в болезнях и тяжёлых обстоятельствах, сохранении семьи и дома. С преданием о Вратарнице особенно связано обращение о покровительстве. В молитвенной традиции присутствуют также темы покаяния, прощения и сил для изменения жизни.

В православном понимании помощь не исходит от материала иконы. Обращение направлено к Богородице, а почитание образа помогает человеку сосредоточиться на молитве. Это различие объясняет «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. Поэтому вопрос «в чём помогает Иверская икона» точнее понимать как вопрос о том, с какими просьбами верующие обращаются перед ней.

Церковные рассказы о помощи, связанной с почитанием святыни, являются религиозными свидетельствами. Они не обещают одинакового исхода болезни или семейной трудности для всех.

Если речь идёт о здоровье, молитва не заменяет обследование и лечение. Если о доме — не отменяет заботу о безопасности и близких. Верующий может просить о поддержке и одновременно предпринимать необходимые действия; противопоставлять эти вещи друг другу не требуется.

Общие тексты обращений собраны в подборке молитв Богородице. Молитва, акафист и тропарь именно Иверскому образу рассматриваются отдельно: [ССЫЛКА: после публикации — «Молитва и акафист Иверской иконе»]. А понять, к каким ещё святым и образам обращаются в разных обстоятельствах, поможет сводный гид Life.ru по иконам и молитвенным просьбам.

Дни празднования Иверской иконы

В Русской православной церкви Иверскую икону вспоминают несколько раз в год. Три календарные даты постоянные, а четвёртая приходится на вторник Светлой седмицы и зависит от Пасхи. В таблице указаны даты по гражданскому календарю и соответствующие им даты по юлианскому, или старому, стилю.

Дни празднования Иверской иконы. Инфографика Life.ru

Связь престольного празднования 25 февраля с перенесением списка на Валдай подтверждает официальный сайт обители.

В 2026 году православная Пасха была 12 апреля, поэтому вторник Светлой седмицы пришёлся на 14 апреля. В 2027 году Пасха будет 2 мая, а переходящее празднование Иверской иконы — 4 мая. Эти дни отражены в церковном календаре на 14 апреля 2026 года и на 4 мая 2027 года.

Календарную память и дату конкретного богослужения иногда нужно различать. Из-за особенностей церковного устава службу могут перенести. Например, Валдайский монастырь отдельно сообщал, что в 2026 году местное празднование вместо 25 февраля состоится 28 февраля. Это не меняет обычную дату памяти в таблице.

Все основные события года собраны в календаре православных праздников на 2026 год. Дата 26 октября входит и в календарь месяца.

Где находится Иверская икона

Подлинник — в Иверском монастыре на Афоне

Иверский монастырь на Афоне. Leon Hart. CC BY 2.0. Wikimedia Commons · Условия лицензии

Древний образ находится в Иверском монастыре на Святой Горе Афон в Греции. Эта обитель остаётся главным местом его почитания. Связь монастыря с Россией и историю присланного в Москву списка описывает официальная публикация о посещении Ивирона Патриархом Кириллом.

Словом «список» называют образ, написанный по образцу другой иконы. Сообщение об Иверской иконе в российском храме обычно относится к такому воспроизведению, а не к афонскому подлиннику.

Самые известные списки

В Москве известны образ в восстановленной Иверской часовне у Воскресенских ворот и древнейший московский список в Новодевичьем монастыре. Их происхождение и дальнейшая судьба различаются. Поэтому сообщение о возвращении образа в 2012 году относится к Новодевичьей обители, а открытие часовни в 1995-м — к другому месту и другому списку.

Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь был основан патриархом Никоном в 1653 году. Его официальная краткая летопись связывает доставку афонского списка с 1656 годом. Валдайская обитель создавалась в традиции почитания Иверской святыни, однако её нельзя путать с одноимённым монастырём в Греции.

Ещё один известный образ — Монреальская мироточивая Иверская икона. Этот список был написан на Афоне в 1981 году. Его хранителем стал Иосиф Муньос-Кортес; в 1997 году он был убит, а образ исчез. Историю Монреальской и Гавайской святынь излагает официальный сайт московского подворья Православной церкви в Америке.

Гавайская мироточивая икона — ещё один самостоятельный образ. Рассказы о мироточении относятся к конкретной святыне, а не к каждому воспроизведению Иверской иконы.

Молиться можно перед домашней иконой, в своём приходе и без изображения, если его рядом нет. Возможность обращаться к Богородице не зависит от расстояния до Афона, Москвы или Валдая.

История Иверской иконы, дни празднования и в чём она помогает. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Частые вопросы об Иверской иконе

Когда праздник Иверской иконы?

Постоянные даты по новому стилю — 25 февраля, 6 мая и 26 октября. Ещё одно празднование приходится на вторник Светлой седмицы: в 2026 году это 14 апреля, в 2027-м — 4 мая. Дату службы в конкретной обители могут переносить по церковному уставу.

В чём помогает Иверская икона?

Перед Иверским образом верующие молятся Богородице о заступничестве, доме и семье, помощи в болезни и скорби, покаянии. Икона не является лечебным средством или оберегом, а молитва не даёт гарантии исполнения просьбы в определённый срок.

Почему на Иверской иконе кровь?

Рана на лике Богородицы отсылает к церковному преданию: во время иконоборчества воин ударил образ копьём, после чего из раны выступила кровь. На списках этот эпизод передаётся как иконографическая деталь. Это не означает, что любая Иверская икона кровоточит.

Где находится подлинник Иверской иконы?

Древний почитаемый образ находится в Иверском монастыре на Афоне, в Греции. В Москве, на Валдае и других местах почитаются его списки. Московская часовня и Новодевичий монастырь хранят разные образы со своими историями.

Почему Иверскую икону называют Вратарницей?

По преданию, после обретения на Афоне икону несколько раз находили над монастырскими воротами. Богородица открыла монаху Гавриилу, что хочет быть хранительницей обители. С этим связано греческое имя Портаитисса и его русский перевод «Вратарница».

Авторы Кирилл Золотарев