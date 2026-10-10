Где находятся мощи Матроны Московской: адрес, часы работы и о чём просят Оглавление Где находятся мощи Матроны Московской: адрес, часы работы и о чем просят Где находятся мощи Матроны Московской Как добраться до Покровского монастыря Часы работы и очередь к мощам Как правильно приложиться к мощам Матроны Записка Матроне Московской и цветы О чем просят Матрону Московскую Даниловское кладбище, ковчег и другие места Часто задаваемые вопросы Мощи Матроны Московской в Покровском монастыре на Таганке: адрес, метро, часы работы, очередь, как приложиться к мощам и о чём просят святую. Мощи Матроны Московской: где находятся, как добраться и о чем просят. Обложка © ChatGPT

Мощи Матроны Московской в Покровском монастыре на Таганке: точный адрес, станция метро, время работы, очередь, как приложиться к мощам и о чем просят святую — обо всем об этом в материале Life.ru.

Где находятся мощи Матроны Московской: адрес, часы работы и о чем просят

Блаженная Матрона Московская (в миру Матрона Никонова) родилась в 1881 году в селе Себино Тульской губернии и скончалась 2 мая 1952 года. Сегодня к ее мощам едут верующие со всей страны, и многие приходят в трудный период жизни: во время болезни, в семейных переживаниях, при поиске работы.

Мощи святой Матроны Московской находятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве, по адресу: ул. Таганская, 58. Ближайшие станции метро — «Марксистская», «Пролетарская» и «Крестьянская застава». Монастырь открыт ежедневно с 7:00 до 20:00, в воскресенье — с 6:00.

Где находятся мощи Матроны Московской

Где находятся мощи Матроны Московской. Фото © ChatGPT

Мощи хранятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, в Покровском храме, в раке. Монастырь находится в районе Таганки.

Матрону похоронили на Даниловском кладбище. Ее могилу вскрыли в ночь на 8 марта 1998 года по благословению патриарха Алексия II. Мощи привезли в Данилов монастырь. 1 мая 1998 года их перенесли в Покровский монастырь, где они находятся и сейчас. Святыня не покидает обитель: к ней открыт ежедневный доступ.

Местное прославление Матроны состоялось 2 мая 1999 года. Общецерковно ее прославил Архиерейский собор 2004 года. Дни памяти — 8 марта (обретение мощей) и 2 мая (день преставления). В високосный год обретение мощей отмечают 7 марта.

Как добраться до Покровского монастыря

Адрес: Москва, ул. Таганская, 58. Ориентир — остановка «Большая Андроньевская улица».

«Марксистская». Выход № 6 на Таганскую улицу, дальше около 15 минут пешком. Можно проехать на автобусе до остановки «Большая Андроньевская».

Выход № 6 на Таганскую улицу, дальше около 15 минут пешком. Можно проехать на автобусе до остановки «Большая Андроньевская». «Пролетарская» и «Крестьянская застава». Дальше около 15–20 минут пешком по Абельмановской улице.

На машине подъезжать лучше заранее, потому что в окрестностях монастыря могут быть проблемы с парковкой. Если вы едете из другого города, удобнее оставить машину подальше и дойти от метро.

Часы работы и очередь к мощам

Монастырь открыт ежедневно, к мощам можно прийти в любой день. Перед поездкой все же проверьте расписание на официальном сайте. В праздники часы богослужений могут меняться. Каждый день у мощей служат молебен с акафистом.

Памятка паломнику

Часы работы и очередь к мощам Матроны Московской. Инфографика Life.ru

Обычно людей меньше в будний день и в начале дня. Верующие советуют не ехать в дни памяти, если нет возможности постоять в очереди несколько часов.

Как правильно приложиться к мощам Матроны

Строгой формулы нет. Главное — вести себя спокойно и уважительно к тем, кто стоит рядом.

Встаньте в очередь и заранее приготовьте записку и цветы. Перед ракой перекреститесь и поклонитесь. Приложитесь к раке. Коротко помолитесь про себя. Слова можно говорить свои, специальная молитва не обязательна. Отойдите, чтобы не задерживать очередь.

Если нужно прочесть молитву, лучше выбирайте короткую. Например : «Святая блаженная мати Матроно, моли Бога о нас».

Для посещения храма выбирайте скромную, закрытую одежду. Женщинам нужны юбка и платок, мужчинам — без головного убора, в закрытой одежде. Не нужно фотографировать людей у раки и громко разговаривать в очереди.

Записка Матроне Московской и цветы

Записки обычно пишут два вида: о здравии живых и об упокоении умерших. Где именно их принимают в монастыре, уточните на месте или на сайте. В записку о здравии вписывают только имена крещеных людей в родительном падеже: «О здравии Анны, Ивана». Писать длинный текст не нужно.

Просьбу можно изложить своими словами, например: «Матронушка, помоги мне найти силы и работу». Устоявшихся формулировок и «обязательных текстов» не существует. Записка — это форма молитвы.

По традиции к мощам Матроны Московской идут с цветами. Количество цветов (четное или нечетное) никакого значения не имеет – это суеверие, а не церковное правило.

О чем просят Матрону Московскую

К святой приходят с самыми разными нуждами. По словам протоиерея, настоятеля Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах Андрея Новикова, к мощам идут с просьбами об исцелении, семейном благополучии, детях, помощи в работе, жилищных вопросах и заступничестве. Чаще всего просят о здоровье, о создании семьи, об укреплении брака, о примирении в семье и о рождении детей.

Протоиерей Константин Харитонов объяснил , что Матроне молятся во всех житейских нуждах. Он назвал ее особой покровительницей современного человека: она жила близко к нашему времени. Священник добавил, что к святой стоит обратиться и тем, кто раньше не ходил в храм или относился к вере поверхностно. Это важно для тех, кто пришел впервые и не знает, с чего начать.

Священники напоминают: просить Матрону можно о чем угодно, главное — с верой. Отец Андрей подчеркивает, что для живой молитвенной связи с блаженной нужно самому быть воцерковленным человеком: ходить в храм, участвовать в богослужении, исповедоваться и причащаться. Просьба «как к волшебнице» церковью не поддерживается. Как правильно молиться святой, читайте в тексте «Как правильно молиться Матроне Московской».

Чаще всего к святой приходят в трудной ситуации — об этом рассказали в РПЦ: « Матрона Московская помогает оказавшимся в трудной ситуации».

Просить можно не только у раки. Молитву можно прочесть дома или в любом храме. А ковчег с частицей мощей возят по городам: например, его привозили в Симферополь, Ялту, Севастополь и другие города, перед ним служили акафисты и принимали поминания. Расписание такого визита епархии публикуют отдельно.

Тексты молитв о здравии близких собрали отдельно: « Молитва за здравие: самые сильные моления за здравие больного, родных и детей».

Если просите о замужестве, вот подборка молитв: « Молитва о замужестве: тексты для себя и дочери»

Молитва не заменяет лечения. При болезни нужно обращаться к врачу, а молитву можно сочетать с медицинской помощью. Никаких гарантий результата никто дать не может. Паломничество — это духовная поддержка и утешение, а не обещание исцеления.

Даниловское кладбище, ковчег и другие места

Даниловское кладбище. Здесь Матрону похоронили в 1952 году. Сейчас на месте первого погребения стоит часовня. Мощей там нет: они находятся в Покровском монастыре. Но на кладбище можно приехать помолиться.

Ковчег с частицей мощей. Его регулярно привозят в разные города, например в Челябинск, Минск, Волгоград или Пермь. Даты привоза не постоянны, расписание публикуют епархии.

Храм на улице Софьи Ковалевской. Этот храм Матроны Московской не нужно путать с Покровским монастырем. В храме на Софьи Ковалевской хранится ковчежец с частицей мощей Матроны Московской. Верующие могут прийти, чтобы помолиться и приложиться к нему.

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Часто задаваемые вопросы

Где находятся мощи Матроны Московской?

В Покровском женском монастыре в Москве, по адресу: ул. Таганская, 58. Они лежат в раке в Покровском храме. Доступ открыт ежедневно. Также ковчежец с частицей мощей хранится в храме блаженной Матроны Московской в Дмитровском (улица Софьи Ковалевской, дом 14А). Верующие могут прийти, чтобы помолиться и приложиться к нему.

Какое метро ближе всего к мощам Матроны?

Ближайшие станции — «Пролетарская», «Крестьянская застава» и «Марксистская», от каждой до монастыря около 15–20 минут пешком. От «Марксистской» удобно проехать на автобусе до остановки «Большая Андроньевская». Станция «Таганская» дальше, около 1,5 км.

Во сколько открывается монастырь и до скольки можно попасть к мощам?

Монастырь открыт с 7:00 до 20:00, в воскресенье с 6:00. Часы доступа к мощам такие же, как у храма. Расписание на день лучше проверить на сайте монастыря .

Как правильно приложиться к мощам Матроны?

Перекреститесь, поклонитесь, приложитесь к раке и коротко помолитесь. Слова можно говорить свои. Не задерживайте очередь.

Что написать в записке Матроне Московской?

Напишите имена тех, о ком просите, в родительном падеже. Просьбу можно изложить своими словами, длинный текст не нужен. Специальной формулы не существует.

Можно ли приехать к Матроне на Даниловское кладбище?

Да, на месте первого погребения стоит часовня. Мощей там нет: они находятся в Покровском монастыре на Таганке.

Авторы Анна Розанова