Молитва о замужестве: кому молиться, чтобы выйти замуж

Молитва о замужестве может быть совсем короткой или состоять из церковной молитвы святому и личной просьбы о любви, встрече с близким человеком и создании семьи. Главное — не относиться к молитве как к заговору, который должен привести к свадьбе через определённое число дней.

В православной традиции можно молиться самому Богу, Пресвятой Богородице, Ксении Петербургской, Матроне Московской, Николаю Чудотворцу, Петру и Февронии и другим святым. При этом не существует святого, который был бы «сильнее» остальных именно в вопросах брака: святых просят о молитвенном заступничестве перед Богом.

Один из самых коротких вариантов просьбы, который приводится в православном молитвослове:

«Господи, дай мне мужа, Тебе угодного и мне приятного».

После церковной молитвы можно своими словами попросить о встрече с человеком, с которым получится построить отношения на любви, уважении и доверии. Причём важна не только просьба «выйти замуж», но и готовность самой увидеть подходящего человека, не соглашаться на разрушительные отношения из страха одиночества и принимать решения свободно, а не под давлением окружающих.

Кому молятся о замужестве

Чаще всего с просьбами о любви, семейном счастье и будущем браке обращаются к Ксении Петербургской, Матроне Московской, Николаю Чудотворцу, Пресвятой Богородице, святым Петру и Февронии. Это сложившаяся традиция, но не строгий список: молиться можно любому святому, которого человек особенно почитает.

Есть и другие почитаемые святые, к которым верующие обращаются с такими просьбами:

преподобный Серафим Саровский — о духовной помощи, мире и правильном жизненном выборе;

— о духовной помощи, мире и правильном жизненном выборе; великомученица Екатерина — в том числе о благополучном замужестве;

— в том числе о благополучном замужестве; великомученица Параскева Пятница — о семье и благополучии;

— о семье и благополучии; святитель Спиридон Тримифунтский — с самыми разными житейскими нуждами;

— с самыми разными житейскими нуждами; апостол Андрей Первозванный — в молитвословах встречаются обращения к нему о благополучии дочерей и создании семьи.

В православных сборниках молитв о благополучном замужестве дочерей действительно отдельно называются Николай Чудотворец, Андрей Первозванный, Екатерина и Параскева.

Просить можно не только о самом факте брака. Если за формулировкой «хочу выйти замуж» на самом деле стоят одиночество, страх новых отношений или желание встретить близкого по духу человека, об этом тоже можно говорить в молитве прямо.

С просьбами о семейном благополучии, достатке и устройстве жизни верующие также обращаются к святителю Спиридону — в отдельном материале Life.ru собраны молитвы Спиридону Тримифунтскому и рассказано, в каких ситуациях к нему обращаются.

Молитва о любви и будущем браке своими словами

Господи, Ты знаешь моё сердце, мои надежды и тревоги. Помоги мне встретить человека, с которым мы сможем построить добрую и честную семью. Дай мне мудрость не принимать одиночество за беду, не искать любви из страха и не проходить мимо настоящего чувства. Научи меня самой любить, слышать другого человека, прощать и быть верной. Если мне полезен семейный путь, устрой мою жизнь во благо и сохрани меня от отношений, которые принесут боль мне или другому человеку. Аминь.

Молитва Ксении Петербургской о замужестве

Икона блаженной Ксении Петербургской. Фото © Иконописная мастерская «Елеон» / Wikimedia Commons

Блаженная Ксения Петербургская — одна из святых, к которым в России особенно часто обращаются с молитвой о любви, семейном устройстве и замужестве. В церковном молитвослове молитва Ксении не ограничивается одной просьбой о браке: в ней верующие просят о помощи людям в разных обстоятельствах и отдельно — о любви и согласии в семьях.

Поэтому правильнее не искать в Сети особый «секретный текст, чтобы выйти замуж», а прочитать молитву блаженной Ксении и затем добавить собственную просьбу.

Молитва Ксении Петербургской о любви и замужестве своими словами

Святая блаженная матушка Ксения, моли Господа обо мне и помоги мне с надеждой и спокойствием устраивать свою жизнь. Если мне суждено создать семью, испроси у Бога встречи с человеком добрым, верным и способным любить. Помоги нам узнать друг друга без обмана и поспешности, сохранить уважение и доверие, научиться терпению и взаимной заботе. Укрепи меня, когда одиночество тяготит сердце, и не дай из страха сделать неправильный выбор. Пусть отношения, которые войдут в мою жизнь, будут честными, свободными и добрыми. Аминь.

Особенно важно не превращать обращение к Ксении в сделку: «я прочту молитву столько-то раз — и должна встретить мужа». Православная молитва не предполагает гарантированного результата к конкретной дате.

Молитва Матроне Московской о замужестве

Матрону Московскую многие верующие просят о помощи в личной жизни, семейных трудностях и других переживаниях. Однако здесь особенно важно отделить церковную традицию от многочисленных текстов из Интернета под заголовками вроде «самая сильная молитва Матроне, чтобы срочно выйти замуж».

В православном молитвослове опубликованы общие молитвы блаженной Матроне: они не являются специальной формулой «на замужество». Поэтому просьбу о любви и семье можно присоединить к церковной молитве своими словами.

Блаженная Матрона Московская. Фото © Иконописная мастерская «Елеон» / Wikimedia Commons

Молитва Матроне Московской о замужестве своими словами

Блаженная матушка Матрона, моли Господа обо мне. Ты знаешь человеческие скорби и то, как тяжело бывает переносить одиночество. Попроси для меня у Бога мудрости, терпения и доброй встречи. Если семейная жизнь будет мне во благо, помоги встретить человека, с которым мы сможем быть честными друг с другом, беречь любовь и вместе проходить радости и трудности. Сохрани меня от отчаяния, от поспешных решений и от отношений, в которых нет уважения. Пусть моё желание семьи не становится страхом, а надежда не исчезает из сердца. Аминь.

Молиться можно и тогда, когда никаких отношений пока нет, и в начале знакомства, когда человек сомневается, стоит ли развивать его дальше. Просьба может быть не «пусть именно он женится на мне», а «помоги понять, будет ли эта встреча во благо».

Так молитва не превращается в попытку получить власть над чужим решением. Брак предполагает свободное согласие двух людей, поэтому просить лучше о доброй встрече, взаимной любви и мудрости правильно распорядиться собственным выбором.

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых, и к нему обращаются не только в дороге или болезни, но и с просьбами о семье и благополучном замужестве. В православном молитвослове Николай отдельно присутствует среди святых, к которым обращаются о благополучном устройстве дочерей.

При этом специальную молитву «на свадьбу» не стоит воспринимать как отдельный магический ритуал. Церковная молитва Николаю гораздо шире: святого просят о заступничестве и помощи перед Богом, а конкретную просьбу о будущем браке можно произнести после неё.

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве своими словами

Святителю Николае, угодниче Божий, моли Господа обо мне. Помоги мне не потерять надежду и не ожесточиться от неудач. Если мне полезно создать семью, испроси для меня добрую встречу с человеком, с которым возможно жить в любви, уважении и верности. Дай мне рассудительность увидеть хорошее, вовремя заметить опасное и не принимать временное увлечение за настоящую близость. Помоги будущей семье сохранить мир, терпение и взаимную заботу. Аминь.

Не нужно обещать святому что-либо «в обмен» на исполнение желания или связывать молитву с обязательной свадьбой в определённый срок. Сам смысл молитвы — не в автоматическом исполнении просьбы, а в обращении к Богу и надежде на помощь. Такой же подход Life.ru уже использует в большом материале о Николае Чудотворце.

Молитва Богородице о замужестве

Пресвятой Богородице верующие молятся о самых разных нуждах, в том числе о любви, мире в семье, детях и благополучном браке. При этом выражение «икона для замужества» условно: христианин молится не предмету и не изображению как талисману, а обращается через образ к Богородице.

Молитва Богородице о любви и семье своими словами

Пресвятая Богородица, Матерь Божия, не оставь меня в моём желании любви и семьи. Укрепи сердце, когда я унываю, помоги сохранить чистоту намерений и не соглашаться на отношения без уважения и доброты. Если мне полезен брак, попроси Господа привести в мою жизнь человека, с которым мы сможем стать настоящей семьёй, поддерживать друг друга, быть верными и вместе проходить трудности. Дай мне терпение не торопить события и мудрость сделать правильный выбор. Аминь.

Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет»

Перед образом «Неувядаемый Цвет» традиционно молятся Богородице, в том числе о чистоте, целомудрии и благополучии. Сам церковный текст молитвы сосредоточен прежде всего на духовной помощи, защите от греха и чистоте жизни, а не на обещании скорого брака.

Поэтому просьба может звучать просто:

Пресвятая Богородица, сохрани моё сердце от отчаяния и неправильного выбора. Помоги мне встретить любовь, которая будет доброй и взаимной, и, если на то воля Божия, создать крепкую семью. Научи меня беречь другого человека и самой быть готовой к любви и ответственности. Аминь.

Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет», около 1700 года. Фото © Wikimedia Commons

Не стоит искать обязательное количество прочтений или специальный день, после которого «молитва начнёт действовать». Подобная арифметика относится скорее к суевериям, чем к смыслу христианской молитвы.

Казанская икона Божией Матери

Перед Казанской иконой Богородицы молятся о защите, помощи, мире и благополучии. Церковные молитвы перед этим образом также не сводятся к одной теме замужества: в них гораздо шире говорится о духовной помощи и заступничестве.

Если главное переживание сейчас связано именно с личной жизнью, после молитвы можно добавить:

Казанская икона Божией Матери. Фото © Свято-Троицкий собор / Wikimedia Commons / Public Domain

Пресвятая Богородица, помоги мне устроить жизнь по-доброму и не потерять надежды. Если мне предназначено семейное счастье, помоги встретить близкого человека и построить с ним отношения без лжи, унижения и страха. Сохрани будущую семью в мире и взаимной любви. Аминь.

Молитва Петру и Февронии о любви и замужестве

Благоверные Пётр и Феврония Муромские особенно тесно связаны в православной традиции с темой супружества и семьи. В церковной молитве им верующие просят о вере, надежде, любви, благополучной жизни и помощи.

Поэтому обращаться к Петру и Февронии можно не только тем, кто уже женат или замужем, но и человеку, который хочет создать семью.

Верующая перед иконой святых Петра и Февронии Муромских. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Молитва Петру и Февронии о любви и замужестве своими словами

Святые благоверные Пётр и Феврония, молите Господа обо мне. Помогите мне научиться любви, в которой есть не только чувство, но и верность, ответственность, терпение и забота. Если мне суждено вступить в брак, испросите доброй встречи с человеком, с которым мы сможем создать семью и уважать свободу друг друга. Помогите не требовать от любви совершенства, но и не соглашаться на жестокость, обман и унижение. Пусть мой будущий союз будет основан на взаимности, доверии и желании вместе становиться лучше. Аминь.

Если любимый человек уже есть, молитва может быть не о том, чтобы «заставить его сделать предложение», а о ясности: способны ли двое создать семью, разделяют ли они важные ценности и умеют ли разговаривать о будущем.

Просить можно и об укреплении уже существующих отношений — о способности слышать друг друга, проходить конфликты без унижений и принимать решение о браке осознанно.

Молитва матери за дочь, чтобы вышла замуж

Желание матери видеть дочь счастливой естественно. Но молитва за взрослую дочь не должна превращаться в продолжение давления, которое женщина и без того может слышать от родственников: «тебе уже пора», «все подруги замужем», «когда внуки».

В православных молитвословах есть как общие молитвы родителей о детях, так и разделы с молитвами о благополучном замужестве дочерей.

Просить лучше не о свадьбе любой ценой, а о благополучии дочери, хорошем человеке рядом с ней, взаимной любви и защите от отношений, которые способны принести ей боль.

Молитва матери за дочь о любви и счастливой семье

Господи, благослови мою дочь и сохрани её. Ты знаешь её сердце, её надежды и путь лучше меня. Даруй ей любовь, которая будет взаимной и доброй. Если ей полезна семейная жизнь, пошли человека, с которым она сможет быть собой, чувствовать уважение и безопасность, разделять радости и трудности. Помоги ей не ошибиться в выборе, сохрани от обмана, жестокости и отношений без любви. А мне дай мудрость не давить на неё, не торопить и не решать за неё, а поддерживать и принимать её выбор. Аминь.

Молитва за дочь, чтобы она встретила будущего мужа

Господи, вверяю Тебе мою дочь. Устрой её жизнь так, как будет для неё лучше. Если на её пути должен появиться будущий супруг, помоги им встретиться в своё время и узнать друг в друге близких людей. Пусть рядом с ней будет человек честный, заботливый и способный брать ответственность за свои поступки. Дай им взаимное уважение, терпение и любовь. Сохрани мою дочь от одиночества, которое тяготит, но ещё больше — от союза, в котором ей будет плохо. Помоги мне как матери быть рядом с любовью, а не с требованиями. Аминь.

Женщина молится перед иконой Богородицы за дочь. Фото © Life.ru

Мать может молиться за взрослую дочь независимо от того, просит ли сама дочь об этом. Но в обычной жизни важно уважать её границы. Молитва — повод желать близкому добра, а не инструмент, с помощью которого можно решить за него, когда и с кем ему вступать в брак.

Если у дочери уже есть отношения, полезнее просить о мире, взаимном уважении и мудрости обоих людей, чем о свадьбе как единственном допустимом результате.

Молитва о повторном замужестве

Развод, расставание или вдовство не делают желание снова любить и иметь семью чем-то постыдным. Для молитвы о повторном замужестве не нужен особый «более сильный» текст.

Можно обращаться к Богу, Богородице и тем же святым, которым молятся о создании семьи впервые. Если предыдущие отношения оставили боль или страх, об этом тоже не нужно молчать.

Молитва о повторном замужестве своими словами

Господи, Ты знаешь всё, через что мне пришлось пройти. Помоги мне сохранить доброе сердце, но не забывать пережитого опыта. Исцели то, что до сих пор болит, освободи меня от обиды и страха снова доверять. Если мне полезно создать новую семью, помоги встретить человека, рядом с которым возможны взаимная любовь, уважение и честность. Не дай мне повторять старые ошибки и переносить прошлую боль в новые отношения. Научи меня начинать сначала без отчаяния и без спешки. Аминь.

Если первый брак был венчанным и человек собирается венчаться снова, это уже отдельный церковно-канонический вопрос. Документы Русской православной церкви предусматривают церковный порядок рассмотрения подобных ситуаций; детали лучше обсуждать со священником своего прихода или в епархии, поскольку обстоятельства конкретного брака имеют значение.

Но для самой молитвы о любви и новой семье ждать специального разрешения не нужно.

Частые вопросы о молитвах на замужество

Какая молитва о замужестве самая сильная?

В православии нет рейтинга молитв, где один текст гарантированно действует сильнее другого. Молитва — не заклинание и не способ получить свадьбу к заданному сроку. Можно молиться Богу напрямую и просить Богородицу или святых о заступничестве.

Кому лучше молиться о замужестве — Ксении Петербургской, Матроне или Николаю Чудотворцу?

Можно обращаться к любому из этих святых. Ксения Петербургская и Матрона Московская особенно часто упоминаются в связи с просьбами о семье, а Николай Чудотворец входит в православные молитвенные сборники о благополучном замужестве дочерей. Но обращаться разрешается и к другим святым, которых человек почитает.

Можно ли молиться о замужестве своими словами?

Да. Можно прочитать церковную молитву, а затем своими словами рассказать о том, что беспокоит: попросить о встрече, взаимной любви, правильном выборе и счастливой семье. Необязательно подбирать специальную формулу для каждой жизненной ситуации.

Можно ли читать молитву о замужестве дома?

Да. Для личной молитвы необязательно находиться в храме. Молиться можно дома, в дороге или в церкви. Икона помогает сосредоточиться на молитве, но не является талисманом и сама по себе не «обеспечивает» исполнение просьбы.

Сколько дней нужно читать молитву, чтобы выйти замуж?

Нет универсального православного правила, по которому молитва о замужестве обязательно читается 3, 9 или 40 дней и после этого должна исполниться. Регулярная молитва возможна, но количество повторений не превращает её в гарантированный способ получить желаемое. Православные молитвенные ресурсы отдельно дистанцируются от заговоров и подобных магических практик.

Можно ли молиться, чтобы выйти замуж за конкретного мужчину?

О своих чувствах и конкретном человеке говорить в молитве можно. Но лучше не просить о подавлении его воли. Более бережная формулировка — попросить, чтобы отношения сложились, если они будут во благо обоим, а если нет — получить силы принять это и идти дальше.

Может ли мать читать молитву за взрослую дочь, чтобы она вышла замуж?

Да. В православных молитвословах существуют молитвы родителей о детях и отдельные обращения о благополучном замужестве дочерей. При этом в обычной жизни важно уважать самостоятельность взрослой дочери и не превращать заботу в давление.

Можно ли молиться о втором замужестве после развода?

Да. Для просьбы о новой семье нет отдельного запрета или обязательного специального текста. Если речь впоследствии пойдёт о повторном церковном браке после предыдущего венчания, его канонические обстоятельства следует обсудить со священником.