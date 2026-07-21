Защита от врагов и исцеление болезней: Что просить у Казанской иконы Божией Матери
Россиянам напомнили молитвы 21 июля в День Казанской иконы Божией Матери
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Одна из самых почитаемых святынь Русской Православной Церкви была обретена после большого пожара, а её появление верующие связывают с чудесными событиями. 21 июля православные отмечают день явления Казанской иконы Божией Матери — образа, который на протяжении веков сопровождал важнейшие события в истории России. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, что история святыни начинается в Казани в 1579 году, когда после сильного пожара девятилетней Матроне Онучиной трижды явилась во сне Пресвятая Богородица.
Девятилетней девочке Матроне Онучиной трижды являлась во сне Богородица и указывала место, где под пепелищем сгоревшего дома сокрыта икона. Когда же наконец поверили словам ребёнка и начали копать, образ был обретён — он сиял чудным светом, словно только что написанный, нисколько не пострадав от огня.
Он отметил, что сразу после обретения иконы начали происходить чудеса исцеления. По преданию, по дороге прозрел слепой Иосиф, а затем в соборе исцелился другой незрячий — Никита.
По словам Иванова, Казанская икона стала не только духовной святыней, но и символом защиты Отечества. Она сопровождала народное ополчение Минина и Пожарского при освобождении Москвы в 1612 году, перед ней молился Михаил Кутузов перед войной с Наполеоном, а в годы Великой Отечественной войны образ несли перед войсками в блокадном Ленинграде и Сталинграде.
«С тех пор Казанская икона стала одной из главных святынь России. Она сопровождала ополчение Минина и Пожарского при освобождении Москвы от поляков в 1612 году, перед ней молился Кутузов перед войной с Наполеоном, её несли перед войсками в блокадном Ленинграде и Сталинграде», — отметил представитель общественного движения.
Перед Казанской иконой Божией Матери молятся о защите Отечества, исцелении от болезней, особенно глазных, мире и согласии в семье, здоровье детей и благополучии супругов. Именно этим образом традиционно благословляют молодых при вступлении в брак.
В праздник верующим рекомендуют посетить храм, поставить свечу перед святым образом, прочитать тропарь и кондак. По словам Михаила Иванова, обращение к Казанской иконе Божией Матери остаётся для многих символом надежды, укрепления веры и молитвы о мире.
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