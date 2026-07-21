Защита от врагов и исцеление болезней: Что просить у Казанской иконы Божией Матери

Одна из самых почитаемых святынь Русской Православной Церкви была обретена после большого пожара, а её появление верующие связывают с чудесными событиями. 21 июля православные отмечают день явления Казанской иконы Божией Матери — образа, который на протяжении веков сопровождал важнейшие события в истории России. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, что история святыни начинается в Казани в 1579 году, когда после сильного пожара девятилетней Матроне Онучиной трижды явилась во сне Пресвятая Богородица.

Девятилетней девочке Матроне Онучиной трижды являлась во сне Богородица и указывала место, где под пепелищем сгоревшего дома сокрыта икона. Когда же наконец поверили словам ребёнка и начали копать, образ был обретён — он сиял чудным светом, словно только что написанный, нисколько не пострадав от огня. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель движения «Россия Православная»

Он отметил, что сразу после обретения иконы начали происходить чудеса исцеления. По преданию, по дороге прозрел слепой Иосиф, а затем в соборе исцелился другой незрячий — Никита.

По словам Иванова, Казанская икона стала не только духовной святыней, но и символом защиты Отечества. Она сопровождала народное ополчение Минина и Пожарского при освобождении Москвы в 1612 году, перед ней молился Михаил Кутузов перед войной с Наполеоном, а в годы Великой Отечественной войны образ несли перед войсками в блокадном Ленинграде и Сталинграде.

«С тех пор Казанская икона стала одной из главных святынь России. Она сопровождала ополчение Минина и Пожарского при освобождении Москвы от поляков в 1612 году, перед ней молился Кутузов перед войной с Наполеоном, её несли перед войсками в блокадном Ленинграде и Сталинграде», — отметил представитель общественного движения.

Перед Казанской иконой Божией Матери молятся о защите Отечества, исцелении от болезней, особенно глазных, мире и согласии в семье, здоровье детей и благополучии супругов. Именно этим образом традиционно благословляют молодых при вступлении в брак.

В праздник верующим рекомендуют посетить храм, поставить свечу перед святым образом, прочитать тропарь и кондак. По словам Михаила Иванова, обращение к Казанской иконе Божией Матери остаётся для многих символом надежды, укрепления веры и молитвы о мире.

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