Священник поставил точку в споре о шортах в храме

Шорты сами по себе не должны становиться причиной отказаться от посещения православного храма. Священник объяснил, что церковь открыта для человека независимо от того, в какой повседневной одежде он оказался у её дверей.

Например, верующий может зайти в храм во время прогулки, поездки или отдыха, чтобы поставить свечу и помолиться. Если посещение не было запланировано заранее, неподходящий гардероб не считается основанием закрывать перед человеком двери.

Главное значение имеет намерение посетителя. Искреннее желание обратиться к Богу важнее строгого соблюдения внешних формальностей, подчеркнул священнослужитель в беседе с «Царьградом».

При этом для заранее запланированного похода в церковь лучше выбрать сдержанную одежду. Такой внешний вид считается проявлением уважения к святыне, богослужению и другим прихожанам.

По мере знакомства с церковной жизнью человек обычно сам начинает понимать особенности принятого этикета. Поэтому речь идёт скорее не о жёстком запрете, а об осознанном отношении к месту, куда он приходит.

Иная ситуация возникает, когда вызывающий наряд выбирают намеренно, чтобы противопоставить себя традициям или спровоцировать окружающих. В таком случае проблема заключается уже не в конкретной вещи, а в отношении человека к храму.