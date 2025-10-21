Россиянам разъяснили правила православного дресс-кода для посещения храма

В последнее время в обществе возникает много вопросов, связанных с внешним видом верующих людей при посещении храмов. Как правильно одеваться в таких случаях, рассказал Life.ru зампред Всемирного Русского Народного Собора и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Когда мы говорим о так называемом дресс-коде для храма, мы в первую очередь говорим не о строгих запретах, а о знаках уважения и благоговения перед святыней. Вопрос не в том, что Богу важна сама одежда, а в том, что наш внешний вид отражает внутреннее состояние души, наше отношение к месту, в которое мы приходим. Одежда – это продолжение нашей молитвы, выражение смирения и готовности принять благодать», — пояснил Иванов.

Отвечая на вопрос о различиях в традициях, в частности о ношении юбок и платков женщинами в православных храмах, общественник отметил, что она имеет глубокие корни в Священном Писании и церковном предании. Апостол Павел в своём послании говорит о том, что женщине следует покрывать голову. Это знак её смирения и целомудрия перед лицом Творца. Что касается юбки, то это вопрос сохранения традиционного уклада, который подчёркивает различие между мужским и женским началом, установленное самим Богом.

«Мы не соревнуемся с другими конфессиями, мы храним свою традицию, которая для нас является живым и осмысленным выражением веры», — рассказал эксперт.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANNA GRANT

Особое внимание Иванов уделил вопросу о головных уборах для девочек, незамужних девушек и вдов. Символическое толкование покрытой головы как знака замужества, безусловно, существует. Однако в практике церкви платок – это прежде всего знак молитвенного настроя и смирения для любой женщины, независимо от её возраста и статуса. Девочка с детства приучается к тому, что храм – это особое место, и её внешний вид должен отличаться от повседневного. Это помогает воспитывать в ней благоговение с самых ранних лет. Для вдовы это также знак её достоинства и скорби, принятой перед Богом.

Говоря об истории возникновения этих правил и их актуальности сегодня, эксперт напомнил — эти нормы не были установлены единым указом в конкретный год. Они формировались веками как естественное развитие церковной жизни и благочестия, основываясь на Священном Писании и трудах святых отцов.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vasyl Rohan

Церковь всегда проявляла снисхождение к тем, кто только входит в веру или оказался в сложных обстоятельствах. Главный принцип — это стремление человека к благочестию, а не формальное исполнение правил. Никто не будет изгонять из храма человека в джинсах, если его сердце открыто для молитвы. Но для воцерковленного человека следование традиции — это добровольный и радостный выбор.

«Затрагивая тему современных проявлений в виде татуировок, пирсинга или дредов, выражаю следующую позицию: церковь смотрит на человека не на его внешние особенности, а на его сердце. Никакие татуировки или пирсинг не могут быть непреодолимой преградой между человеком и Богом», — указал председатель движения.

Однако важно понимать, что часто такие элементы несут определённую смысловую нагрузку, связанную с мирскими, а иногда и чуждыми христианству субкультурами. Эксперт призывает задуматься: насколько это совместимо с жизнью во Христе? Избавляться от этого насильно не нужно, но по мере воцерковления человек сам может прийти к решению отказаться от чего-то, что мешает его духовному росту.

Осуждать же кого-то на пороге храма — это грех, против которого выступают верующие. Двери храма открыты для всех, а путь преображения, в том числе и внешнего, у каждого свой.

Однако увлечение пирсингом в обществе вызывает у церкви тревогу. Поскольку исторически проколы и татуировки ассоциировались с идолопоклонством и ритуальными обрядами. По словам священнослужителей, ветхозаветные запреты прямо связывали такие практики с языческими культами, где порой сопутствовали и жертвоприношения.