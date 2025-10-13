В РПЦ высказались против изображения крестов на полах храмов

Кресты не следует изображать на полах и напольных покрытиях в храмах. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Там добавили, что на обёрточной бумаге и упаковках тоже нежелательно рисовать кресты, но это не возбраняется.

‭«Изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах, в том числе при изображении на них храмов. Нежелательно, хотя и не возбраняется, размещение изображений креста, а, следовательно, и изображений храмов, на упаковочной, обёрточной и иной церковной продукции, которая после использования подлежит утилизации в составе твёрдых бытовых отходов», — сказано в тексте.

Напомним, в июле этого года Государственная Дума окончательно одобрила законопроект, направленный на защиту религиозной символики традиционных конфессий. Теперь запрещено изображать культовые здания, в том числе церкви, без крестов.