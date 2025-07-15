Госдума приняла закон против «крестопада»
Госдума приняла закон о защите религиозных символов для верующих
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Государственная Дума окончательно одобрила законопроект, направленный на защиту религиозной символики традиционных конфессий, информация об этом размещена на официальном сайте нижней палаты парламента.
Согласно новому закону, использование изображений религиозных объектов в средствах массовой информации, интернете и рекламных материалах будет ограничено. Не допускается использование таких изображений без соответствующей религиозной атрибутики и символики.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие этого закона призвано обеспечить должное уважение к религиозным символам и оградить чувства верующих от возможного оскорбления. Он выразил уверенность, что новая норма будет способствовать более бережному отношению к религиозным ценностям в обществе.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, целью которого является защита традиционных религиозных символов России, документ доступен в думской электронной базе. В Основах государственной политики, утверждённых президентом РФ Владимиром Путиным, подчёркивается значимость православия, ислама, буддизма, иудаизма и других религий в формировании общих ценностей россиян.