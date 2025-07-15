Госдума приняла закон против «крестопада»

Государственная Дума окончательно одобрила законопроект, направленный на защиту религиозной символики традиционных конфессий, информация об этом размещена на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно новому закону, использование изображений религиозных объектов в средствах массовой информации, интернете и рекламных материалах будет ограничено. Не допускается использование таких изображений без соответствующей религиозной атрибутики и символики.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие этого закона призвано обеспечить должное уважение к религиозным символам и оградить чувства верующих от возможного оскорбления. Он выразил уверенность, что новая норма будет способствовать более бережному отношению к религиозным ценностям в обществе.