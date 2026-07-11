«Такие браки самые крепкие»: Священник раскрыл, как молиться о замужестве

Девушкам, которые молятся о встрече со второй половинкой, стоит просить, чтобы будущий избранник тоже был верующим — именно такие союзы оказываются самыми крепкими. Об этом РИА «Новости» рассказал глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

Отвечая на вопрос, к кому и как обращаться в молитве о замужестве, священник пояснил, что молиться нужно прежде всего Господу, а затем святым. Но начинать, по его словам, следует с примирения с собственной совестью. Это значит простить всех обидчиков и исповедовать грехи — осуждение, гнев, злобу и всё, что тяготит душу. И лишь потом просить о браке.

Просить Бога о встрече с будущим супругом, по мнению отца Фёдора, можно начиная ещё с детства.

«Во время молитвы о встрече с любимым человеком советую просить, чтобы человек, с которым предстоит встреча, был верующим. Как показывает практика, такие браки самые крепкие», — сказал он.

Священник также призвал не откладывать свадьбу, если долгожданная встреча состоялась. Он добавил, что не стоит останавливаться на полпути и жить без регистрации и венчания. Такие отношения, по его словам, изначально непрочны, потому что не предполагают взаимных обязательств и веры друг в друга. А без веры, заключил он, нет и чуда любви.

До этого исторические регионы России широко отметили День семьи, любви и верности, а в Донецкой Народной Республике прошла серия праздничных акций, объединивших молодёжь, волонтёров и представителей бизнеса. В храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Донецке в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» после богослужения активисты «Молодой Гвардии» поздравили женщин и вручили им ромашки — символ чистоты и семейного тепла.