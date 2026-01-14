Молитвы Николаю Чудотворцу о здравии, о замужестве, о помощи в делах: 9 самых сильных текстов Оглавление Кто такой Николай Чудотворец и почему к нему принято обращаться в беде Молитва святителю Николаю Чудотворцу о здравии Молитва святому Николаю Чудотворцу об исцелении ребёнка Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах Молитва святителю Николаю о помощи в работе Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве Молитва за дочь о её замужестве от родителей Молитва Николаю Чудотворцу о любви Молитва Николаю Чудотворцу о детях Молитва Николаю Угоднику об избавлении от долгов Когда дорога становится тяжёлой, люди обращаются к святителю Николаю — одному из самых почитаемых заступников. Мы собрали подробное объяснение, как и в каких ситуациях принято читать молитвы Николаю Чудотворцу: о здоровье, делах, любви, семье и защите детей. 95718 95718 Самые сильные молитвы Николаю Чудотворцу: тексты. Обложка © Nano Banana AI

Когда в жизни наступают трудные времена, многие люди, даже далёкие от Церкви, вспоминают о молитве. В моменты отчаяния мы ищем поддержки свыше, зажигаем свечу и обращаемся к святым. Одним из первых, к кому принято взывать о помощи, является святитель Николай Чудотворец. Считается, что он никогда не оставляет без ответа тех, кто просит его заступничества, и потому молитвы Николаю известны своей особой силой. В этой статье мы расскажем, кто такой Николай Чудотворец и почему к нему обращаются в беде, а также как правильно молиться этому святому о здравии, об исцелении детей, о помощи в делах и работе, о замужестве и любви, об избавлении от долгов — про каждую ситуацию отдельно.

Кто такой Николай Чудотворец и почему к нему принято обращаться в беде

Кто такой Николай Чудотворец и почему он так почитаем русским народом. Фото © Wikipedia

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. Он жил в III–IV веках, был епископом Мир Ликийских (совр. Турция) и прославился многочисленными добрыми делами и чудесами. В народе Николая Чудотворца воспринимают как скорого помощника во всякой нужде — существует даже строка в молитве, называющая его «везде в скорбех скорый помощниче», то есть быстрым заступником в любых печалях.

За свою жизнь святой Николай спасал людей от бедствий, голода, несправедливых обвинений и даже казни. Он помогал тем, кто оказался в безвыходном положении, и никогда не отказывал просящим. Например, известно предание, как святой тайно подбросил трём бедным сёстрам мешочки с золотом, чтобы спасти их от нищеты и бесчестья и дать возможность выйти замуж. За эту милость народ прозвал Николая угодником — Божьим угодником, который угодил Господу своей добротой, — и стал верить, что по молитвам Николая случаются настоящие чудеса.

Николай Чудотворец традиционно считается покровителем путников и детей, защитником невинно осуждённых и покровителем бедных. Верующие обращаются к нему за помощью практически в любых тяжёлых ситуациях, прося его заступничества перед Богом. Молятся Николаю и о мире, и о благополучии семьи, и об исцелении болезней — ведь по церковному учению сам святой не творит чудес своей силой, но умоляет Бога помочь человеку. Ниже рассмотрим, когда и как следует читать молитвы Николаю Чудотворцу в самых распространённых случаях.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу о здравии

Молитва святителю Николаю Чудотворцу о здравии: текст. Фото © Life.ru

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молиться святому Николаю о здравии принято, когда болеет кто-то из близких или вы сами нуждаетесь в исцелении. Часто святителя Николая просят о здоровье, потому что он с любовью помогает людям в любых бедствиях. Сразу подчеркнём: Церковь учит, что при болезни первую молитву возносят Господу, а уже затем просят помощи святых. Обращение к Николаю — это просьба быть ходатаем, передать наши мольбы Богу. С этой верой и нужно читать молитву о здравии.

Когда же лучше молиться? Строгих канонов нет. Можно молиться дома перед иконой Николая Чудотворца или в храме, где есть его образ. Важнее всего молиться искренне, от всего сердца, с твёрдой верой в то, что просьба будет услышана. Обычно про здоровье молятся ежедневно, особенно в период болезни. Например, мать может каждый вечер читать молитву о здравии ребёнка перед его сном или сам больной — тихо просить святого об облегчении своих страданий.

Молитва святому Николаю Чудотворцу об исцелении ребёнка

Молитва святому Николаю Чудотворцу об исцелении ребёнка: текст © Nano Banana AI

Святитель Николай испокон веков считается покровителем и защитником детей. Поэтому, когда заболевает ребёнок, родители особо усердно молятся именно Николаю Угоднику об его выздоровлении. Молитву об исцелении ребёнка Николаю Чудотворцу может читать мать или отец и в храме, и дома. Часто родители заказывают молебен за здравие детей на литургии, ставят свечу у иконы святителя Николая и читают молитвенное обращение.

«О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных (имена́), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в».

Когда молиться Николаю Угоднику об исцелении детей? Конечно же, не ждать тяжёлой болезни — родители молятся о здоровье своих сыновей и дочерей постоянно. Наиболее принято просить Николая Чудотворца о защите детей в опасных ситуациях — например, перед операцией, при серьёзной болезни, во время угрозы жизни. Можно читать акафист святителю Николаю или краткую молитву, держа руку на голове ребёнка или стоя у его кроватки. Верующие верят, что Николай Угодник хранит всех малышей, вступающих в жизнь, поэтому с доверием взывают к нему: «Услышь нашу молитву, Николай Милостивый, выпроси у Господа здравие для ребёнка».

Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах

Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах. Фото © Life.ru

Просить святого Николая о помощи в делах — давняя христианская традиция. Поскольку Николай Чудотворец помогал людям в самых разных нуждах, ему молятся практически обо всём. Если у вас сложное жизненное дело, важное начинание или «завал» проблем, доверьте свои заботы Николаю Угоднику.

«О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Когда обращаться к Николаю Чудотворцу с такой молитвой? В любых затруднительных обстоятельствах, будь то семейные неприятности, бытовые проблемы или сложные проекты. Например, вы затеяли строительство дома, открытие бизнеса, оформление важных документов — перед всеми этими делами не будет лишним попросить небесной поддержки. Святитель Николай, как отмечают верующие, быстро откликается на молитву и нередко устраивает обстоятельства наилучшим образом. Многие замечали: если помолиться Николаю перед дорогой — путь пройдёт легко; попросить помочь в ремонте — найдётся нужный человек или средства; поручить святому сложную ситуацию — она начнёт разрешаться.

Молитва святителю Николаю о помощи в работе

Помощь в работе — частный случай жизненных дел, о которых мы просим Николая Чудотворца. Если у вас трудности на рабочем месте, конфликт в коллективе, боязнь не справиться с обязанностями или риск потерять работу, смело молитесь святому Николаю. Ему также молятся о поиске хорошей работы и о профессиональном росте. Святитель Николай считается покровителем не только путешественников, но и всех тружеников, особенно моряков и торговцев (в Средние века купцы очень почитали святого). Он помогает прокормить семью, найти средства к жизни и достойно преодолеть карьерные испытания.

«Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель. Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь».

Как просить святого о работе? Можно сходить в храм в ближайший День святителя Николая (они отмечаются 19 декабря — зимний Николай и 22 мая — летний Николай) и помолиться перед его иконой. День Николая Чудотворца считается особым временем, когда можно попросить святого о чуде и переменах к лучшему. В этот день многие верующие пишут записки святому, заказывают молебны о благополучии в труде и читают молитвы. Но вовсе необязательно ждать праздника — молиться о помощи в работе можно в любой день, ведь для святого нет мелочей.

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве

Как правильно молиться Николаю Чудотворцу о замужестве: текст молитвы. Фото © Life.ru

Просьба о скором и счастливом замужестве — одна из самых трогательных, с которой обращаются к святому Николаю. Почему именно Николай Чудотворец? Дело в том, что в его житии есть известный случай, когда он помог трём девушкам выйти замуж, уберегши их от недоброй участи. По преданию, один обедневший отец не мог обеспечить дочерям приданое и отчаялся найти им мужей. Святитель Николай, узнав об этом, тайно принёс в дом три узелка с золотом — по одному на каждую дочь, чем спас семью от позора и дал девушкам шанс на благополучный брак. С тех пор Николая Чудотворца часто просят о семейном счастье и удачном замужестве — верят, что он поможет встретить хорошего супруга и устроить личную жизнь.

«О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень! При жизни ты никогда и никому не отказывал в просьбах, да не откажи рабе Божьей (имя девушки, желающей выйти замуж). Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором моем замужестве. Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его. Аминь».

Молитва за дочь о её замужестве от родителей

Часто о замужестве молятся родители за дочерей, ведь и в истории с тремя сёстрами Николай помог, по сути, отцовской молитве (отец опустился было до отчаяния, но Господь вмешался через святого). Поэтому молитва матери о судьбе дочери тоже имеет значение: можно просить Николу Угодника послать дочери достойного жениха, крепкую любовь и взаимопонимание в будущем браке.

«Уповаю на тебя, Чудотворец Николай, и прошу за любимое чадо. Помоги моей дочери встретить избранника — честного, верного, доброго и мерного. Защити мою дочь от замужества грешного, похотливого, бесовского и небрежного. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу о любви

Молитва Николаю Чудотворцу о любви и мире в отношениях. Фото © Nano Banana AI

Молитва о любви близка к просьбе о замужестве, но её могут возносить не только незамужние. Любви и взаимопонимания порой не хватает и в семье, и между родными, и просто в отношениях. Святого Николая называют источником милосердия и добра, поэтому просят его научить любви и согреть остывшие сердца. Такая молитва особенно актуальна, если в паре начался разлад, если вы чувствуете холод или обиду — вместо отчаяния попробуйте вместе помолиться Николаю Чудотворцу, попросив вернуть любовь и согласие.

«C сердцем от любви утомленным, обращаюсь к тебе, Чудотворец Николай. Не прогневайся на меня за греховную просьбу, но соедини судьбы рабов твоих навеки вечные. Ниспошли мне чудо в виде взаимной любви и отринь все пороки бесовские. Упроси Господа Бога о благословении и нареки нас мужем и женой. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу о детях

Фото © Life.ru

Молитва о детях — одно из самых древних и трепетных обращений к Николаю Чудотворцу. Его издавна называют покровителем малышей: по преданию, святитель спасал детей от болезней, опасностей и даже несправедливых наказаний. Поэтому родители обращаются к нему в самых разных ситуациях — от школьных трудностей до серьёзных испытаний, связанных со здоровьем или судьбой ребёнка.

«О добрый наш пастырь и наставник, Христов Николае! Услышь слова мои, о родном моем человечке, дитятке моем (имя)! Призываю к помощи Тебя, ему немощному, малодушием омраченному помоги. Не оставь его в греховном плену, средь лукавых деяний! Моли о нас Создателя нашего, Владыку! Чтобы житие раба Божиего в чистоте и спокойствии помыслов шло, Чтобы счастье и мир с ним в ногу ступали, Чтобы все проблемы и ненастья стороной обошли. А те, что уже случились, вреда не нанесли! На Твое ходатайство я уповаю, на Твое заступничество! Аминь!»

Молитву Николаю Чудотворцу о детях читают и в моменты опасности, и просто для благословения: перед дорогой, перед учёбой, перед важными событиями в жизни ребёнка. Главное — искренность и вера, что святой услышит просьбу и станет добрым защитником семьи. Важно помнить: молитва о детях — не магическая просьба, а доверительное обращение. Она помогает взрослым сохранять внутренний стержень, быть рядом с ребёнком и принимать верные решения.

Молитва Николаю Угоднику об избавлении от долгов

Текст молитвы Николаю Угоднику об избавлении от долгов. Фото © Nano Banana AI

Финансовые проблемы, долги и бедность — ещё одна беда, от которой люди испокон веков искали защиты у Николая Угодника. Святой с юности раздавал своё имущество бедным и прослыл необычайно щедрым и сострадательным человеком. В истории множество свидетельств, как по молитвам Николая Чудотворца бедняки получали неожиданную помощь. Мы уже вспоминали историю о приданом для трёх девушек — по сути, святой не только устроил их личную жизнь, но и избавил семью от нищеты и долговой ямы. Благодаря таким примерам святитель Николай считается покровителем нуждающихся и должников.

«Чудотворец Николай, Божий Угодник. Помоги мне в кручине бедняцкой, и спаси от погибели адской. Я тружусь, но долги остаются, от безденежья нервы сдаются. Умоляю, отринь все напасти, души наши в Божественной власти. Да будет воля твоя. Аминь».

Когда читать молитву об избавлении от долгов? Конечно, лучше не доводить до катастрофы, а просить о материальном благополучии постоянно. Но особенно горячо молятся Николаю, когда ситуация становится критической: например, когда есть угроза разорения, просроченные долги, нечем платить кредит. В таком случае верующий обращается к святому со словами покаяния (ведь часто долги — это результат человеческих ошибок) и с просьбой помочь найти выход. Наши предки верили, что в канун Дня святого Николая нужно обязательно раздать все долги, иначе не будет финансовой удачи весь год. Эта традиция отражает суть: просить помощи у Николая и самому прикладывать усилия расплатиться с долгами.

Молитвы Николаю Чудотворцу издревле называют «скорой помощью» для души. Когда никто больше не в силах помочь, люди идут к иконе святого Николая и находят утешение. Важно помнить, что святой Николай — не волшебник и не автомат исполнения желаний, а именно заступник: он усердно молится вместе с нами, направляя наши прошения к Богу. Поэтому подходить к молитве нужно с верой и смирением, а не с требовательностью.

Обращайтесь к Николаю Чудотворцу не только в беде, но и в радости. Благодарите святого за каждую его помощь, рассказывайте другим о случаях, когда молитва была услышана — такие истории вдохновляют и усиливают веру. Из поколения в поколение Николай Угодник остаётся одним из самых близких народу святых потому, что каждый, кто хотя бы раз молился ему от всего сердца, ощутил его отеческую заботу и милость. Пусть и вам молитва Николаю Чудотворцу принесёт утешение, поддержку и чудесные перемены к лучшему! А ранее Life.ru публиковал самые сильные молитвы матери и отца за сына, одобренные РПЦ.

Авторы Карина Морозова