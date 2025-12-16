Николай Чудотворец: дата праздника в 2025 году и топ самых сильных молитв Оглавление Когда день Николая Чудотворца в 2025 году Кто такой Николай Чудотворец Николай Угодник и Николай Чудотворец — это один святой Чем помогает Николай Чудотворец и о чём его просят Самые сильные молитвы Николаю Чудотворцу Николай Чудотворец и 40 дней: молитва в период скорби Акафист Николаю Чудотворцу: как читать и когда Как отмечают день Николая в церкви: богослужение и традиции Где помолиться: храмы Николая Чудотворца Можно ли молиться дома? Советы для тех, кто не может пойти в церковь Когда день Николая Чудотворца в 2025 году? Какие молитвы самые сильные? Где найти расписание богослужений? Всё о зимнем празднике и помощи православного святого — в материале Life.ru. 15 декабря, 22:15 Николай Чудотворец — когда его день и какие молитвы самые сильные. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk, © azbyka.ru

Когда день Николая Чудотворца в 2025 году

Николай Чудотворец — архиепископ Мирликийский, подвижник и аскет — в религиозном смысле фигура особая и даже уникальная, так как он почитаем практически во всех христианских конфессиях как на Востоке, так и на Западе. Он известен и мусульманскому миру, в Индии и в Китае. Он снискал особое отношение и остаётся одним из самых почитаемых и любимых святых, как добрый заступник.

Православная церковь несколько раз в году отмечает дни памяти Николая Чудотворца. Календарь выделяет три основных дня, каждый из которых связан с ключевым событием его жизни и чудесами, которые он творил, а также с духовным наследием:

19 (6) декабря — День Николы Зимнего (Никольщина, Никола Морозный, Никола Холодный, Микола Зимний). Дата установлена в память о дне успения (кончины земного пути) святого.

22 (9) мая — Никола Летний (Вешний, также называют Травным днём). В основе праздника — историческое событие: перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский Бари.

11 августа (29 июля) — День Николы Осеннего связан с пришествием святого в мир. Поскольку точная дата и место установления праздника неизвестны, при императрице Екатерине II общецерковное почитание святителя Николая в этот день было отменено. В Русской православной церкви его восстановили по благословению Патриарха Алексия II в 2004 году.

Все эти праздники являются непереходящими, то есть их даты сохраняются неизменными из года в год. Наибольшей народной любовью пользуется Никола Зимний (19 декабря). С ним связано множество старинных обрядов и даже фольклор о Деде Морозе.

Согласно месяцеслову Русской православной церкви, в пятницу, 19 декабря 2025 года, — день зимнего Николы. На Руси он считался переходом к самым сильным морозам и важной вехой в народном календаре — знаменовал наступление зимы и завершение хозяйственного года. В этот день прекращались полевые работы и начиналась подготовка к новому сезону.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец жил в III–IV веке. Фото © Wikipedia

Основные сведения о жизни святого Николая дошли до нас из двух источников. Согласно энкомию, приписываемому святителю Андрею Критскому, и житию, составленному архимандритом Михаилом в конце VIII – начале IX века, будущий Николай Чудотворец появился на свет в III веке (около 270 года) в городе Патары греческой колонии Ликии (Малая Азия, ныне Турция), в состоятельной семье бездетных христиан. С детства Николай изучал Священное Писание и посещал храм, а повзрослев, стал священником и раздал имущество нуждающимся.

Большую часть жизни Николай служил архиепископом в Мирах Ликийских (современный Демре в провинции Анталия), стал известен как защитник невинно осуждённых и помощник бедным. Участвовал в Первом Вселенском соборе (325 г.), противостоял ереси Ария. Скончался святой в глубокой старости, по разным версиям, между 334 и 351 годами. Оставленное духовное наследие по праву относит святого Николая к разряду самых значимых святых в православной и католической традициях.

Святителя Николая причисляют к лику чудотворцев. Так именуют святых, которых особо почитают за чудесные деяния.

Николай Угодник и Николай Чудотворец — это один святой

Николай Мирликийский, Святитель Николай, Николай Чудотворец — так именуется Николай в святцах, молитвах и церковной литературе, а в народе его величают Никола Угодник, отче Николай. Множество прижизненных дел милосердия, чудес и исцелений, совершённых во имя любви к человеку во имя Бога принесли ему почитание в чине святого. Таким образом, как бы ни именовали святого Николая — это различия лишь в контексте его почитания.

Чем помогает Николай Чудотворец и о чём его просят

Епископ Николай заботился о людях: спасал приговорённых к смерти, выручал бедняков, добивался от императора снижения налогов. Вот несколько основных его прижизненных чудес, дошедших до нас.

В списках Жития Святого Николая приводится «Деяние о трёх девицах». Так, он бросал в окно девушкам из разорившейся семьи мешочки с золотом. В итоге три сестры избежали бесчестия и получили приданое. Эта история стала примером христианского милосердия. Считается, что она дала начало традиции дарить от имени святого Николая подарки сиротам, детям из бедных семей, а затем и взрослым.

подарки сиротам, детям из бедных семей, а затем и взрослым. В Житии святителя Николая, изложенном святителем Димитрием Ростовским, описан ещё один случай. Идя в Александрию, моряки попали в шторм и перед уже почти неминуемой гибелью вспомнили о Мирликийском архиепископе. Неожиданно тот появился на корме судна и вывел его из бури.

Икона, на которой изображён Николай Чудотворец с приданым для трёх девиц. Фото © Wikipedia / Wikivorker.

Святой Николай избавил троих невиновных граждан от казни, голой рукой остановив меч палача. Этот сюжет запечатлели в своих работах иконописец Дионисий и живописец Илья Репин. С тех пор люди, столкнувшиеся с несправедливым судом, и заключённые просят помощи у святого.

Самые сильные молитвы Николаю Чудотворцу

Традиционно святому Николаю молятся о спасении души, для избавления от напрасной смерти, для помощи в финансовых трудностях. Николай — признанный покровитель моряков и путешественников, невинно осуждённых. Также к нему обращаются для сохранения гармонии в домашнем очаге, о здравии себя и близких, благополучии детей.

Существуют очень сильные молитвы Святому Николаю, вот несколько из них. Молитва может быть даже очень короткой, главное — чтобы слова шли от сердца.

Пример классической молитвы Николаю Чудотворцу своими словами: «О, великий угодник Христов, святитель отче Николае! Моли Бога о нас, недостойных рабах Его. Спаси нас от всякой беды, бедствия, напастей и скорбей, настави нас на путь праведный. Не оставь нас в бедах наших, но избави от всякой злобы и вражды. Аминь».

Сильные молитвы Николаю Чудотворцу помогают, когда не видно выхода из ситуации. Вот как можно обратиться в таком случае: «О, святой Николай, угодник Божий! Услышь мольбу мою и помоги в скорби моей. Молюсь к тебе о заступничестве и помощи в трудный час. Пусть твоя святая сила поможет мне выйти из трудностей и дарует мне покой. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу, способная изменить судьбу, как говорят, является одной из мощнейших. Пример подобной краткой молитвы: «Святой Николай, заступник наш, прошу тебя о помощи и покровительстве. Ты слышишь мольбы всех, кто приходит к тебе с верой. Измени мою судьбу, направь меня на путь праведный и помоги преодолеть все преграды, которые стоят на моём пути. Аминь».

Несколько ресурсов, где можно найти сильные молитвы Николаю Чудотворцу:

православный-молитвослов.рф — на сайте представлены молитвы святителю и чудотворцу Николаю;

— на сайте представлены молитвы святителю и чудотворцу Николаю; foma.ru — на ресурсе есть молитвы Николаю Угоднику;

— на ресурсе есть молитвы Николаю Угоднику; pravoslavnaya-biblioteka.ru — на сайте можно найти молитвы святителю Николаю Чудотворцу.

Николай Чудотворец и 40 дней: молитва в период скорби

Христиане могут с глубокой верой читать молитву Николаю Чудотворцу 40 дней и более в зависимости от обстоятельств.

Николай Чудотворец — покровитель моряков. Фото © Wikipedia / Wikivorker.

Для этого следует подойти к священнику в храме (желательно после исповеди), объяснить ему ситуацию и попросить благословения на молитвы Николаю Чудотворцу. Обычно служители церкви не дают чётких рекомендаций по количеству дней: молитву совершают столько, сколько нужно. После благословения нужно приобрести книжечку с молитвами, если дома нет канонического текста. Читать следует стоя или на коленях, повернувшись лицом к иконе. Только после прочтения молитвы можно сформулировать личные просьбы.

Бытует мнение, что молитва Николаю Чудотворцу читается строго 40 дней. Священники на это отвечают: у Бога нет подсчёта времени (исключение: чтение Псалтири над усопшим в течение 40 дней), а молиться можно и даже нужно всю жизнь.

Николай Угодник — один из любимых святых на Руси. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Акафист Николаю Чудотворцу: как читать и когда

Акафист святителю Николаю читают в храмах в четверг. В домашних условиях он читается при самых различных нуждах и обстояниях, болезнях и сложностях, если требуется особая помощь.

Акафист — это молитвенное произведение, при его чтении нельзя сидеть, он читается стоя. Акафист состоит из 13 кондаков и 12 икосов. Обычно икосы поют, начиная со слов «Радуйся», но можно акафист просто читать. 13-й кондак обычно поют три раза. Если день не воскресный и не большой праздник, молитвы в конце акафиста читают на коленях.

Есть обычай читать акафист святителю Николаю в течение 40 дней подряд перед его иконой, обычно при больших проблемах. Читают акафист в свободное время, каждый день, не пропуская, лучше утром или в первой половине дня. Однако такая молитва действенна, если молящийся от всего сердца просит святителя, а не читает механически.

Полный текст акафиста Святому Николаю можно найти на интернет-ресурсе федерального масштаба «Правмир» или на других тематических сайтах.

Как отмечают день Николая в церкви: богослужение и традиции

Помимо основных дат — 19 декабря, 22 мая, 11 августа — церковь чтит память Николая Угодника еженедельно каждый четверг. В этот день во многих храмах служатся молебны с чтением акафиста святителю.

В день святителя Николая в храмах проводится божественная литургия. На ней вместе с молитвой вы можете поставить свечи перед иконой святителя, поблагодарить святого за помощь и поддержку, попросить защиты.

Прихожане во время божественной литургии в храме святителя Николая. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

19 декабря 2025 года приходится на Рождественский (или Филиппов) пост. В этот день разрешена рыба, но нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.

Где помолиться: храмы Николая Чудотворца

Во многих русских городах именем архиепископа Мир Ликийских называли главные соборы. Частицы мощей Николая Чудотворца распространены по всему миру. В России им тоже можно поклониться, особенно в день святого Николая.

Вот некоторые из адресов монастырей и храмов столицы, а также ближайшего Подмосковья:

Свято-Даниловский монастырь (Даниловский Вал, д. 22)

Храм Спаса Нерукотворного на Сетуни (Рябиновая ул., 18)

Храм святителя Николая в Котельниках (1-й Котельнический пер., д. 8)

Николо-Угрешский монастырь (Московская обл., г. Дзержинский, пл. Свт. Николая, д.1)

Храм Богоявления Господня в городе Химки (Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, влад. 6).

Храм святителя Николая в Котельниках. Фото © ТАСС / Анастасия Диева

Также мощи Николая находятся:

в Никольском монастыре Старой Ладоги;

в Никольском храме Переяславля-Залесского;

в Храме на Крови в Екатеринбурге;

в соборе Николая Чудотворца в Белогорске в Крыму.

В честь Николая Чудотворца освящены храмы в Архангельске, Брянске, Владимире, Вологде, Севастополе, а также Никольский морской собор в Санкт-Петербурге.

Можно ли молиться дома? Советы для тех, кто не может пойти в церковь

Несмотря на широкое распространение народных обычаев, связанных с днём памяти святителя Николая, церковь акцентирует внимание на духовной составляющей праздника. Поскольку дата приходится на период Рождественского поста, верующим рекомендуется сосредоточиться на молитве.

При молитве главное — сохранять молитвенное сосредоточение и не просто произносить молитвенные слова, но верить в то, что они будут услышаны. Перед вознесением молитвы желательно зажечь свечу, а затем обратиться с просьбой к образу святого. Перед прочтением молитвы следует покаяться в грехах и попросить у Господа прощения. Важно, чтобы в это время молящегося никто не отвлекал.

Священнослужители отмечают, что обращаться к Николаю Чудотворцу можно не только при помощи канонических молитв, но и своими словами.

Принято считать, что Николай Чудотворец в любом случае услышит обращённое к нему молитвенное слово — всегда и везде. Святитель при жизни никому не отказывал в участии и теперь не остаётся равнодушным и за каждого обратившегося к нему за поддержкой просит у Господа. Так что важны не «самые сильные молитвы», а искренность и глубокая вера. А ещё благодарность святому Николаю и другим Небесным покровителям за помощь.

