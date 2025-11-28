Начался Рождественский пост, и вот какие 7 строгих запретов будут с вами до 7 января 2026

Радуйтесь, православные! Скоро будет Рождество Христово! Великий праздник. Самый святой день в календаре любого верующего в Иисуса, нашего Спасителя. Но перед Рождеством нужно будет подготовиться. Поэтому и появился Рождественский пост. Он не только налагает запреты на приём животной пищи, то есть мяса, яиц, молока и продуктов его переработки. Есть ограничения и в поведении. В материале расскажем, что нельзя делать во время Рождественского поста с 28 ноября 2025 года по 7 января 2026 года.

Можно ли в пост развлекаться и веселиться?

Рождественский пост предполагает запрет на шумные тусовки как в клубах, так и в квартирах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bbernard

По православной традиции в Рождественский пост запрещается шуметь и веселиться. Рождество — тихий и семейный праздник. А шумные бесчинства напоминают Церкви о временах язычества. Поэтому они находятся под запретом. Нельзя устраивать застолья с громкой поп-музыкой нулевых, нельзя ходить на вечеринки в клубы или на рок-концерты. Всё это противоречит правилам Рождественского поста.

Есть ли ограничения на контент

Рождественский пост запрещает контент определённого рода. И вообще просмотр можно сократить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

С шумными развлечениями мы разобрались. Теперь приступим к другим методам развеселить себя. Данные запреты на Рождественский пост касаются просмотра определённого контента. Фильмы, телепередачи, длинные и короткие видео в Интернете. Количество всего этого необходимо сократить. А ещё всеми силами стараться избегать тех «произведений», где встречаются пошлость или насилие.

Допускаются ли с 28 ноября до 7 января ругань, конфликты и ссоры

В Рождественский пост под строгим запретом любые выяснения отношений. Тем более ругань. Фото © Shutterstock / FOTODOM / shurkin_son

Этот запрет у православной Церкви встречается достаточно часто. Христианство — мирная религия. Все православные должны жить в дружбе, избегать насилия, подставлять левую щёку, если ударили по правой. Часто мы забываем об этом, но в такие святые и великие даты, как Рождественский пост, участие, например, в ссорах и конфликтах — это тяжкий грех. Лучше не устраивать «разборки», особенно на пустом месте. И совершенно точно нельзя материться.

Интим в Рождественский пост: можно или нельзя

В Рождественский пост традиционно существует запрет на половые отношения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AimPix

На Рождественский пост с 28 ноября 2025 года по 7 января 2026 года есть запрет на половые отношения и прочие подобного характера развлечения. В идеале вообще не заниматься сексом, но и самостоятельное решение проблемы с бушующим либидо тоже является грехом. Вроде бы были некоторые послабления — например, по обоюдному согласию и в законном браке, после венчания, близость даже приветствуется, к примеру, апостолом Павлом. Но в наше время церковный брак заключают единицы, так что гражданским супругам неплохо бы обсудить вопрос воздержания.

Венчания, свадьбы, предложения руки и сердца

По православной традиции в Рождественский пост нельзя выходить замуж и жениться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DocPhotos

Что точно запрещено на время Рождественского поста, так это венчания и гражданские браки. Священник, скорее всего, откажется проводить обряд, даже если сильно попросите. Логика отсылает нас к первому запрету на веселье и торжество. Свадьба — шумный праздник. Так что сам факт её проведения в пост с 28 ноября 2025 года по 7 января 2026 года противоречит главным православным правилам.

Самый страшный грех Рождественского поста

Рождественский пост также кладёт запрет на лень, бессмысленное времяпрепровождение и безделье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photography FJC

Лениться и бездельничать в Рождественский пост тоже нельзя. Вместо бессмысленного времяпрепровождения нужно посвятить себя молитве и мыслям о духовном. То есть «залипнуть» на диване с телефоном не получится — пост предписывает ограничить просмотр контента, лента может выдать что-то греховное, а просто лежать и ни о чём не думать запрещено. Так что найдите бумажный молитвослов и читайте его, когда захочется отдохнуть.

Какие ещё есть ограничения в пост

Вредные привычки Церковь на время Рождественского поста с 28 ноября 2025 года по 7 января 2026 года тоже запрещает. Нельзя пить алкоголь — это железно. А ещё нельзя курить. Если не можете бросить, придётся, значит, грешить. А можно было заранее подготовиться к Рождественскому посту и сократить количество сигарет до нуля за месяц.