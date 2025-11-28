Билеты на «Щелкунчика»-2025: касс не будет, лимиты, аукцион. Вся правда о новых правилах Оглавление Даты начала продажи билетов Сколько стоят билеты на «Щелкунчика» Изменения в правилах продажи Где ещё посмотреть «Щелкунчика» Где посмотреть «Щелкунчика» в других городах Приближается Новый год, и у многих он ассоциируется с балетом «Щелкунчик». Как приобрести на него билеты и где ещё можно посмотреть, кроме Большого театра, — в материале Life.ru. 28 ноября, 06:01 Балет «Щелкунчик» в Большом театре 2025 — как приобрести билеты. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Даты начала продажи билетов

Большой театр планирует начать продажу билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря 2025 года в 10:00 по московскому времени.

График продаж билетов на спектакли:

С 17 по 20 декабря — 2 декабря с 10:00 до 13:00.

— 2 декабря с 10:00 до 13:00. С 21 по 27 декабря — 3 декабря с 10:00 до 14:00.

— 3 декабря с 10:00 до 14:00. С 27 по 29 декабря — 4 декабря с 10:00 до 14:00.

— 4 декабря с 10:00 до 14:00. На предновогодние выступления 30 и 31 декабря — 5 декабря с 10:00 до 14:00.

— 5 декабря с 10:00 до 14:00. На январские выступления — с 8-го по 10 декабря.

Сколько стоят билеты на «Щелкунчика»

По информации на 26 ноября 2025 года, точная стоимость билетов на «Щелкунчика» в Большом театре пока не раскрыта.

Часть билетов будут продавать на аукционе, где разыгрывают только места в партере. Стартовая стоимость билетов на аукционе зависит от количества мест: одно место — от 50 тысяч рублей, два — от 100 тысяч, а комплект из четырёх — от 200 тысяч рублей.

Изменения в правилах продажи

Известно, что в 2025 году билеты на этот балет можно будет приобрести только онлайн на официальном сайте Большого театра, в кассах продавать их не будут для борьбы с перекупщиками.

В 2025 году один покупатель может приобрести билеты для себя и ещё для трёх человек. В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. При входе на спектакль необходимо предъявить не только электронный билет, но и оригинал документа. Часть билетов продаётся через аукцион, в котором могут принять участие как физические, так и юридические лица. На торгах разыгрывают только места в партере.

Где ещё посмотреть «Щелкунчика»

Предлагаем ещё несколько мест, где можно посмотреть «Щелкунчика» в новогодние праздники 2025–2026:

Балет «Щелкунчик» в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Спектакли состоятся 6, 11, 13, 14 декабря 2025 года, а также 17 января 2026 года.

Балет «Щелкунчик» в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Спектакли пройдут с 20-го по 31 декабря 2025 года и 2–4 января 2026 года. Цена билетов от 6 тыс. рублей.

Балет «Щелкунчик» в Кремлёвском дворце традиционно тоже нарасхват. Сейчас доступны билеты на спектакли 20 и 21 декабря 2025 года и 11 января 2026 года. Цена — от 3 тыс. рублей.

«Москонцерт-холл». Классический балет «Щелкунчик», адаптированный для детей. Показы запланированы на 14, 30 и 31 декабря 2025 года, а также со 2-го по 7 января 2026 года.

Культурный центр «ЗИЛ». Показы «Щелкунчика» запланированы на 18–20 декабря 2025 года.

Театр «Поколение». Музыкальная сказка «Щелкунчик» под живой аккомпанемент. Показы запланированы на 19–31 декабря 2025 года, а также со 2-го по 10 января 2026 года.

Театр на Таганке. Необычный готический «Щелкунчик». Показы запланированы на 21, 27 и 28 декабря 2025 года.

Симоновская сцена театра Вахтангова. «Щелкунчик» с симфоническим оркестром. Показ запланирован на 30 декабря 2025 года.

Молодёжный театр Вячеслава Спесивцева. Интерактивная постановка «Щелкунчика». Показ запланирован на 30 декабря 2025 года.

«Щелкунчик» в Мариинском театре Петербурга. Спектакли пройдут со 2 декабря 2025 года по 13 января 2026 года. Цена билетов от 6250 рублей.

Где посмотреть «Щелкунчика» в других городах

Чтобы посмотреть «Щелкунчика», необязательно ехать в Москву. Постановка, без которой трудно представить новогодние праздники, пройдёт и в регионах. В Казани «Щелкунчика» покажут в Татарском академическом театре имени Мусы Джалиля, в Перми, Екатеринбурге и Красноярске — в театрах оперы и балета. В Сочи «Щелкунчика» покажут в декабре и январе в Зимнем театре.

