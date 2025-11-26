В РПЦ объяснили, когда вера в Деда Мороза превращается в идолопоклонство
Протоиерей Бородин предостерёг россиян от истинной веры в Деда Мороза
Протоиерей Фёдор Бородин заявил о недопустимости восприятия Деда Мороза в качестве реального волшебника с точки зрения православного вероисповедания. Об этом пишет «Абзац».
Священнослужитель пояснил, что этот сказочный персонаж не должен наделяться каким-либо серьёзным духовным значением, поскольку христианская вера основана на Господе Иисусе Христе, а не на вымышленных образах. Он отметил, что Дед Мороз может быть уместен исключительно в контексте доброй сказки, создающей для детей атмосферу праздника и радости.
По мнению Бородина, когда люди начинают серьёзно относиться к этому фольклорному персонажу как к магической силе, это становится формой самообмана. Священник подчеркнул, что ситуация приобретает особенно негативный характер, когда Дед Мороз превращается в подобие идола — то есть когда ему начинают адресовать молитвы или просьбы.
Ранее главный Дед Мороз из Великого Устюга в беседе с Life.ru поддержал инициативу о создании официального реестра частных Дедов Морозов с обязательной медицинской и психологической проверкой. По его словам, такая мера может стать важным шагом для защиты детей и спокойствия родителей.
