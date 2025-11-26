Главный Дед Мороз России рассказал, как держит форму, и почему не доверяет нейросетям — в интервью Life.ru
Главный зимний волшебник из Великого Устюга рассказал нам о своих привычках, взглядах на технологии и дал советы тем, кто готовится к длинным зимним каникулам.
Коллаж © Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) / Life.ru, источник фото © wikidedmoroz.ru
«Нейросеть не заменит тепло сердца»
Пока в мире обсуждают сокращения ради ИИ, главный волшебник страны уверенно говорит: бездушные алгоритмы не справятся с настоящим чудом.
«Искусственный интеллект — инструмент полезный, но использую его нечасто. Живой ум, опыт, индивидуальность, тепло сердца и рук в моей сказке нейросетью не заменить. Никто не был сокращён», — подчёркивает Дед Мороз.
По его словам, технологии могут помогать, но волшебство требует личного участия и искренности, которую невозможно запрограммировать.
Как не сорвать спину и остаться бодрым
Работа у зимнего волшебника физически тяжёлая, но секрет прост — движение и дисциплина.
Лучшее средство от боли в спине — это спортивная профилактика, лёгкая разминка и активность, а не лежание на диване или просиживание времени за гаджетами
Диет Дед Мороз не придерживается, но советует всем сохранять меру и больше бывать на свежем воздухе.
Почему оливье — всё ещё король стола
Несмотря на моду на гастрономические эксперименты, у главного волшебника есть явный фаворит.
«Фаворит новогоднего стола — классический оливье. Он ассоциируется с главным зимним праздником больше всего», — признаётся собеседник Life.ru.
А вот на просмотр фильмов времени практически не остаётся. Хотя «Иронию судьбы» Дед Мороз уважает, больше он советует обратить внимание на новый российский фильм «Письмо Деду Морозу» — «весёлую новогоднюю картину для всей семьи».
Частные Деды Морозы — под контроль?
Идея создания официального реестра для частных аниматоров Дед Мороз поддерживает.
Идея с официальным реестром мне кажется разумной. Главное — безопасность детей. Это даст родителям спокойствие и уверенность
Две недели праздников — не повод для излишеств
В 2026 году россиян ждут рекордно длинные новогодние каникулы, и Дед Мороз призывает использовать их с пользой.
«Две недели — прекрасный шанс провести время с родными: весело, активно, интересно. Ведь бодрость и здоровье кроются в движении и норме, а не в излишествах и лени», — напоминает он.
А тем, кто не знает, чем заняться, волшебник предлагает проверенный вариант: приехать в его сказочную вотчину под Великим Устюгом.
«Приезжайте ко мне в сказочную вотчину. Всегда рад видеть вас на своей родной Вологодчине!»
