Главный Дед Мороз поддержал введение официального реестра своих «двойников»

Главный Дед Мороз из Великого Устюга в беседе с Life.ru поддержал инициативу о создании официального реестра частных Дедов Морозов с обязательной медицинской и психологической проверкой.

По его словам, такая мера может стать важным шагом для защиты детей и спокойствия родителей.

«Идея с официальным реестром мне кажется разумной. Главное — безопасность детей. Это даст родителям спокойствие и уверенность», — отметил волшебник.

Он подчеркнул, что рост числа частных аниматоров требует более внимательного отношения к качеству их работы и личной ответственности. По мнению Деда Мороза, праздник должен оставаться не только ярким, но и безопасным, особенно для самых маленьких.