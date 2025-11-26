Россия и США
25 ноября, 21:00

Главный Дед Мороз поддержал введение официального реестра своих «двойников»

Обложка © Юрий Смитюк/ТАСС

Главный Дед Мороз из Великого Устюга в беседе с Life.ru поддержал инициативу о создании официального реестра частных Дедов Морозов с обязательной медицинской и психологической проверкой.

По его словам, такая мера может стать важным шагом для защиты детей и спокойствия родителей.

«Идея с официальным реестром мне кажется разумной. Главное — безопасность детей. Это даст родителям спокойствие и уверенность», — отметил волшебник.

Он подчеркнул, что рост числа частных аниматоров требует более внимательного отношения к качеству их работы и личной ответственности. По мнению Деда Мороза, праздник должен оставаться не только ярким, но и безопасным, особенно для самых маленьких.

Главный Дед Мороз России рассказал, как держит форму, и почему не доверяет нейросетям — в интервью Life.ru
Главный Дед Мороз России рассказал, как держит форму, и почему не доверяет нейросетям — в интервью Life.ru

