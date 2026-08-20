Молитва «Отче наш»: полный текст и значение каждой строки

«Отче наш» — Молитва Господня, которой, согласно Евангелию, Иисус Христос научил учеников. Она приведена в Евангелии от Матфея (6:9–13) и в более краткой форме у Луки (11:2–4). В нескольких строках соединены обращение к Богу, просьбы о необходимом, прощении, защите от искушения и зла. Ниже — полный текст молитвы на русском и церковнославянском языках, разбор каждой фразы и объяснение, как её читают.

Полный текст молитвы «Отче наш» на русском и церковнославянском

«Отче наш» на русском языке — Синодальный перевод

Отче наш, сущий на небесах!

да святится имя Твое;

да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Так молитва приведена в Евангелии от Матфея 6:9–13 в Синодальном переводе.

«Отче наш» на церковнославянском языке с ударениями

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́,

да прии́дет Ца́рствие Твое́,

да бу́дет во́ля Твоя́,

я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам дне́сь;

и оста́ви нам до́лги на́ша,

я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние,

но изба́ви нас от лука́ваго.

На православном богослужении после этих слов священник произносит возглас: «Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в», а хор отвечает: «Ами́нь». Поэтому в молитвословах и на сайтах встречаются варианты с разным окончанием.

Почему в Евангелиях два варианта «Отче наш»

У Матфея молитва находится в Нагорной проповеди, у Луки — в эпизоде, где один из учеников просит Христа научить их молиться. У Луки текст короче, однако основные прошения совпадают. Это не две разные молитвы, а две евангельские формы одной Молитвы Господней.

«Отче наш» в Евангелиях от Матфея и Луки: почему тексты молитвы различаются и что в них общего. Инфографика © Life.ru

«Отче наш» построчно: что значит каждая фраза

«Отче наш, сущий на небесах». Молитва начинается не с просьбы, а с обращения к Богу как к Отцу. Слово «наш» подчёркивает, что человек молится не только за себя. «На небесах» здесь не означает конкретную точку пространства: слова направляют человека от земного к Богу.

«Да святится имя Твое». Речь не о том, чтобы имя Бога стало святым: в христианском понимании оно свято само по себе. Человек просит, чтобы Божья святость проявлялась и в его собственной жизни — в поступках, словах и отношении к людям.

«Да приидет Царствие Твое». Это просьба о Царствии Божием — не земном государстве или политической власти, а жизни по воле Бога, где торжествуют добро, правда и любовь.

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Человек выражает доверие Богу и готовность соотносить собственные желания с Его волей. Это не призыв к бездействию, а признание того, что не всё находится во власти человека.

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день». В прямом смысле это просьба о пище и необходимом для жизни. В христианском толковании «насущный хлеб» понимается и шире — как всё действительно необходимое человеку, в том числе духовное подкрепление.

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». «Долги» здесь — грехи и проступки перед Богом и людьми, а не денежные обязательства. Особенно важна вторая половина фразы: прося прощения, человек одновременно признаёт необходимость самому прощать других.

«И не введи нас в искушение». Эта строка не означает, что Бог намеренно склоняет человека ко злу. Смысл прошения — просьба помочь человеку не пасть перед испытанием и устоять перед искушением.

«Но избавь нас от лукавого». Под «лукавым» в традиционном христианском толковании понимается зло и действие злого духа. Это просьба о защите от того, что отдаляет человека от Бога.

Иисус Христос, вероятно, произносил молитву «Отче наш» на арамейском языке, однако её первоначальный дословный текст до наших дней не сохранился. Фото © Life.ru

Молитва «Отче наш» на арамейском: есть ли оригинал

Иисус Христос жил в среде, где широко использовался арамейский язык, и исследователи считают его основным языком Иисуса и учеников, хотя в Палестине того времени употреблялись также древнееврейский и греческий. Поэтому молитва могла быть впервые произнесена Христом именно по-арамейски.

Однако здесь есть важное уточнение: записи первоначальной арамейской формулировки «Отче наш», которую можно было бы доказанно назвать дословными словами Христа, до нас не дошло. Канонические Евангелия сохранили молитву в греческой традиции, а первоначальные арамейские формулировки высказываний Иисуса исследователи пытаются реконструировать.

В интернете под названием «Отче наш на арамейском» часто публикуется сирийская версия молитвы из традиции Пешитты. Сирийский относится к арамейской языковой группе, поэтому такую форму корректно называть сирийско-арамейской версией, но не доказанным «оригиналом молитвы Иисуса».

Начало молитвы в одной из распространённых транслитераций звучит как Abun d’bashmaya, nethqadash shmakh — «Отче наш, Который на небесах, да святится имя Твоё».

Особенно осторожно стоит относиться к популярным в соцсетях текстам, которые называют «дословным переводом Отче наш с древнеарамейского» и добавляют фразы о «космических вибрациях», «дыхании Вселенной» и другие эзотерические образы. Их нельзя выдавать за исторически установленный перевод Молитвы Господней.

Как правильно читать «Отче наш» и почему её читают 3, 12 или 40 раз

«Отче наш» можно читать дома, в дороге, утром или вечером, перед едой и в других обстоятельствах. Для молитвы важны не особое место и не скорость чтения, а внимание к словам и их смыслу. В православном богослужении традиционно используется церковнославянский текст; человеку, который только начинает знакомиться с молитвой, полезно понимать её русский перевод.

Общецерковного правила, которое обязывало бы каждого православного читать «Отче наш» именно 12 или 40 раз подряд, нет. Отдельные рекомендации могут встречаться в частных молитвенных правилах или даваться конкретному человеку, однако количество повторений нельзя превращать в магическую формулу или обещание гарантированного результата.

«Отче наш» можно читать дома и в храме, утром и вечером: в церковной традиции главное — не число повторений молитвы, а внимание к её словам и смыслу. Фото © Life.ru

А вот троекратное чтение «Отче наш» имеет известную церковную традицию. В кратком молитвенном правиле преподобного Серафима Саровского молитву читают трижды в честь Пресвятой Троицы, затем трижды — «Богородице Дево, радуйся» и один раз — Символ веры.

Главное при чтении «Отче наш» — не количество повторений, а осмысленное обращение к Богу.

Частые вопросы о молитве «Отче наш»

Что значит «хлеб наш насущный»?

Это просьба о том, что необходимо человеку для жизни сегодня. В буквальном смысле — о пище и повседневных нуждах; в христианской традиции выражение получает и более широкое духовное толкование.

Можно ли читать «Отче наш» за здравие или о выздоровлении?

Да. «Отче наш» — универсальная христианская молитва, поэтому её можно читать во время болезни или молясь о близком человеке. Но молитва не является магической формулой, которая сама по себе гарантирует выздоровление. А с просьбами о житейских нуждах верующие традиционно обращаются и к святым — например, читают молитву Спиридону Тримифунтскому о деньгах, работе и жилье.

Почему «Отче наш» иногда заканчивается словами «избавь нас от лукавого»?

В православном богослужении после этой строки следует священнический возглас «Яко Твое есть Царство…», на который хор отвечает «Аминь». Поэтому в разных молитвословах и публикациях оформление окончания может отличаться.

Чем «Отче наш» отличается от Символа веры?

«Отче наш» — молитва, то есть обращение человека к Богу. Символ веры — краткое изложение основных положений христианской веры. Его произносят как исповедание веры, а не как молитву-просьбу.

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