Меню на новогодний стол без «перегруза»: эти 6 блюд можно приготовить заранее, а не тратить 31 декабря

Встретить Новый год хочется красиво, вкусно и без изнурительного марафона у плиты 31 декабря. Мы собрали шесть проверенных рецептов, которые спокойно можно приготовить за день-два до праздника. Никакой паники, никакого стресса в последний момент! Эти блюда не только отлично хранятся в холодильнике, но и становятся вкуснее, пока настаиваются. Вы сможете провести новогоднюю ночь с бокалом шампанского в руке, а не с половником у плиты.

Селёдка под шубой: классика, которая любит выдержку

Что приготовить на Новый год за день до праздника: проверенные рецепты. Фото © Freepik / KamranAydinov

Легендарный салат советской эпохи до сих пор царствует на новогодних столах, и неспроста. Приготовленная накануне, селёдка под шубой за ночь пропитывается, слои соединяются в единую вкусовую симфонию, а овощи отдают соки друг другу. Утром 31 декабря вы достанете из холодильника уже готовое блюдо, которое выглядит празднично и съедается за считаные минуты. Вспомните: в детстве бабушка всегда делала «шубу» с вечера и была абсолютно права! Майонезная прослойка за ночь размягчает свёклу, а селёдка теряет излишнюю резкость вкуса.

Список ингредиентов

Филе солёной сельди — 300 г

Картофель — 3–4 средних клубня

Морковь — 2 средних

Свёкла — 2 средних

Яйца куриные — 3 шт.

Репчатый лук — 1 небольшая головка

Майонез — 200–250 г

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт

Отварите овощи и яйца: картофель и морковь варите около 30–40 минут, свёклу — 1–1,5 часа. Яйца — 10 минут после закипания. Остудите все ингредиенты и очистите от кожуры и скорлупы. Натрите овощи и яйца на крупной тёрке по отдельности в разные миски. Мелко порубите лук, залейте кипятком на 2–3 минуты, чтобы убрать горечь, затем слейте воду. Нарежьте филе сельди небольшими кубиками. На плоское блюдо выложите первый слой — селёдку, разровняйте. Сверху распределите лук и сделайте тонкую сеточку из майонеза. Следующий слой — натёртый картофель — промажьте майонезом. Затем морковь с майонезом. Натёртые яичные белки, снова майонез. Завершающий слой — свёкла, щедро смазанная майонезом. Накройте салат пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь.

Мясной паштет из куриной печени: деликатес за копейки

Меню на Новый год без готовки 31 декабря: 6 простых рецептов. Фото © Freepik / timolina

Нежнейший домашний паштет готовится быстро, а хранится в холодильнике несколько дней. Более того, через сутки после приготовления его вкус становится более глубоким и насыщенным. Намажьте паштет на хрустящие тосты, украсьте клюквой или брусникой — и элегантная закуска готова. Никакого сравнения с магазинной версией! Домашний паштет получается невероятно воздушным благодаря взбиванию блендером, а сливки придают ему кремовую текстуру. Готовьте за 2–3 дня до праздника, разложите по креманкам и забудьте до нужного момента.

Список ингредиентов

Куриная печень — 500 г

Репчатый лук — 1 крупная головка

Морковь — 1 средняя

Сливочное масло — 80–100 г

Сливки 20–30% — 100 мл

Специи для печени (тимьян, розмарин) — 1 ч.л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Желатин — 10 г (для заливки).

Пошаговый рецепт

Промойте печень, удалите плёнку и желчные протоки, нарежьте крупными кусками. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на тёрке. Растопите на сковороде 30 г сливочного масла, обжарьте лук до прозрачности (5 минут). Добавьте морковь, жарьте ещё 3–5 минут. Выложите печень к овощам, посолите, поперчите, добавьте специи. Жарьте печень на среднем огне 20–25 минут, периодически помешивая. Печень должна быть полностью готовой, но не пересушенной. Остудите обжаренные продукты 10–15 минут. Переложите печень с овощами в чашу блендера, добавьте оставшееся размягчённое сливочное масло и сливки. Взбейте до абсолютно однородной массы. Разложите паштет по креманкам, заполняя их на 2/3. Растворите желатин в 100 мл тёплой воды, залейте тонким слоем поверх паштета. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, лучше на сутки.

Заливное из курицы: советская роскошь, которая требует времени

Как встретить Новый год без стресса: блюда, которые готовятся заранее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Photography

Заливное — это блюдо, которое физически невозможно приготовить в последний момент. Ему нужно время на застывание, минимум 5–6 часов в холодильнике. Поэтому готовьте его за день до праздника — и пусть спокойно стоит на полке, превращаясь в прозрачное, дрожащее украшение стола. Классическое заливное выглядит торжественно и сложно, но на самом деле готовится элементарно. Главный секрет — хороший бульон, который сам превратится в желе без добавления желатина. Хотя для надёжности желатин всё-таки стоит добавить, особенно если курица магазинная.

Список ингредиентов

Курица (целая или ножки) — 1 кг

Морковь — 2 средних

Репчатый лук — 1 головка

Желатин — 20 г

Яйца куриные — 2 шт.

Лавровый лист — 2–3 шт.

Чёрный перец горошком — 10 шт.

Соль — по вкусу

Свежая петрушка — несколько веточек

Зелёный горошек консервированный — для украшения.

Пошаговый рецепт

Промойте курицу, положите в большую кастрюлю, залейте 2,5 литра холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь. Добавьте целую луковицу, одну морковь (целиком), лавровый лист, перец, посолите. Варите на медленном огне 1,5–2 часа, периодически снимая пену. Выньте курицу, остудите, отделите мясо от костей, нарежьте небольшими кусочками. Процедите бульон через марлю или мелкое сито. Отварите яйца вкрутую, нарежьте кружочками. Вторую морковь отварите отдельно до готовности, нарежьте кружочками. Растворите желатин в стакане тёплого бульона по инструкции на упаковке. Смешайте желатин с остальным бульоном (должно быть около 1,5 литра). На дно формы или глубокого блюда выложите кусочки курицы, морковь, яйца, горошек, петрушку. Аккуратно залейте бульоном, заполняя форму полностью. Уберите в холодильник на 6–8 часов до полного застывания.

Маринованные грибы: закуска, которая становится вкуснее с каждым днём

Что можно приготовить на новогодний стол за 2–3 дня до праздника. Фото © Freepik / user14908974

Домашние маринованные шампиньоны или вешенки — беспроигрышная закуска, которая готовится за 20 минут активной работы, а дальше просто маринуется. Чем дольше грибы стоят в маринаде, тем насыщеннее становится их вкус. Приготовьте их за 3–5 дней до праздника — и к новогоднему столу получите практически магазинный продукт, но в разы вкуснее. Маринованные грибы прекрасно хранятся в холодильнике до двух недель, так что можете смело увеличить порцию. Подавайте с луком и растительным маслом — гости сметут за минуты.

Список ингредиентов

Шампиньоны или вешенки — 1 кг

Вода — 1 литр

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 2 ст.л.

Соль — 1,5 ст.л.

Чеснок — 5–6 зубчиков

Лавровый лист — 3 шт.

Чёрный перец горошком — 10 шт.

Гвоздика — 5 бутонов

Растительное масло — 3 ст.л.

Пошаговый рецепт

Очистите грибы, крупные разрежьте пополам или на четвертинки. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец, гвоздику. Опустите грибы в кипящий маринад, варите 15–20 минут, снимая пену. За пять минут до окончания варки добавьте уксус. Мелко порубите или нарежьте пластинками чеснок. Выложите грибы в стеклянную банку или контейнер, посыпая чесноком. Залейте горячим маринадом так, чтобы грибы были полностью покрыты. Добавьте сверху растительное масло (создаст защитный слой). Остудите до комнатной температуры, закройте крышкой. Уберите в холодильник минимум на сутки, лучше на 3–5 дней.

Мясной рулет с яйцом и зеленью: холодная закуска родом из детства

7 блюд, которые становятся вкуснее через сутки: новогоднее меню без суеты. Фото © Freepik

Помните те самые советские рулеты, которые резали ломтиками и красиво раскладывали на тарелке? Это блюдо переживает второе рождение, потому что выглядит эффектно, готовится просто, а съедается мгновенно. Рулет нужно обязательно охладить после запекания, причём лучше оставить его в холодильнике на ночь. Тогда он хорошо нарежется ровными и красивыми кусочками, не развалится и приобретёт плотную текстуру. Приготовьте 30 декабря вечером — и утром у вас готова роскошная мясная нарезка собственного производства.

Список ингредиентов

Свиной фарш — 600 г

Говяжий фарш — 400 г

Яйца куриные — 5 шт. (2 в фарш + 3 для начинки)

Белый батон — 3–4 кусочка

Молоко — 100 мл

Репчатый лук — 1 крупная головка

Чеснок — 3 зубчика

Свежий укроп — большой пучок

Соль, чёрный перец — по вкусу

Растительное масло — для смазывания.

Пошаговый рецепт

Отварите 3 яйца вкрутую (10 минут), остудите в холодной воде, очистите. Замочите батон в молоке на 5–10 минут. Мелко порубите лук, укроп и чеснок (можно пропустить через мясорубку). Смешайте оба вида фарша, добавьте отжатый батон, лук, чеснок, 2 сырых яйца. Посолите, поперчите, хорошо вымешайте фарш руками 5–7 минут. Расстелите на столе большой лист фольги, смажьте маслом. Выложите фарш прямоугольником толщиной 1,5–2 см. Посыпьте поверхность рубленым укропом. Выложите в центр вдоль всей длины варёные яйца в ряд. Аккуратно сверните фарш рулетом, помогая фольгой, защипните края. Плотно заверните рулет в фольгу, закрутите концы. Запекайте в духовке при 180 °C около 50–60 минут. Достаньте, остудите в фольге, затем уберите в холодильник минимум на 6 часов. Перед подачей нарежьте рулет ломтиками толщиной 1 – 1,5 см.

Шоколадный торт без выпечки: десерт для ленивых, но впечатлит гостей

Новогодний стол без «перегруза»: простые рецепты для праздника. Фото © Freepik

Торт из печенья — настоящее спасение для тех, кто не дружит с духовкой или просто ценит своё время. Готовится он за 30 минут, а дальше просто стоит в холодильнике и пропитывается. Более того, свежеприготовленный торт не нарежешь — он развалится, а вот после 12 часов в холоде становится плотным, пропитанным и невероятно вкусным. Сделайте его вечером 30 декабря — и к праздничному столу получите изящный десерт, который выглядит как из кондитерской, а готовился проще простого. Украсьте ягодами, шоколадной стружкой или какао, и никто не поверит, что это «холодный» торт.

Список ингредиентов

Печенье песочное (типа «Юбилейное») — 500 г

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 150 г

Какао-порошок — 4 ст.л.

Сгущённое молоко — 150 г

Грецкие орехи (по желанию) — 100 г

Для украшения: тёртый шоколад, ягоды, взбитые сливки.

Пошаговый рецепт

Измельчите печенье в крошку (блендером или скалкой в пакете). Если используете орехи, мелко порубите их ножом. Растопите сливочное масло на медленном огне. Добавьте к маслу сахар и какао, перемешайте до однородности. Влейте сгущённое молоко, готовьте на слабом огне 2–3 минуты, постоянно помешивая. Снимите крем с огня, остудите 5–10 минут. Смешайте печенье с кремом и орехами, быстро вымешайте массу. Застелите форму диаметром 20–22 см пищевой плёнкой. Выложите печенье с кремом в форму, плотно утрамбуйте ложкой. Разровняйте поверхность, накройте плёнкой. Уберите торт в холодильник минимум на 8–10 часов, лучше на ночь. Перед подачей переверните форму на блюдо, снимите плёнку, украсьте по желанию.