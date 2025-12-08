Меню на новогодний стол без «перегруза»: эти 6 блюд можно приготовить заранее, а не тратить 31 декабря
Стоять у плиты 31 декабря? Ни за что! Life.ru собрал несколько рецептов блюд, которые можно спокойно приготовить заранее и встретить Новый год 2026 без стресса.
6 блюд на новогодний стол, которые готовятся заранее. Обложка © СhatGPT
Встретить Новый год хочется красиво, вкусно и без изнурительного марафона у плиты 31 декабря. Мы собрали шесть проверенных рецептов, которые спокойно можно приготовить за день-два до праздника. Никакой паники, никакого стресса в последний момент! Эти блюда не только отлично хранятся в холодильнике, но и становятся вкуснее, пока настаиваются. Вы сможете провести новогоднюю ночь с бокалом шампанского в руке, а не с половником у плиты.
Селёдка под шубой: классика, которая любит выдержку
Что приготовить на Новый год за день до праздника: проверенные рецепты. Фото © Freepik / KamranAydinov
Легендарный салат советской эпохи до сих пор царствует на новогодних столах, и неспроста. Приготовленная накануне, селёдка под шубой за ночь пропитывается, слои соединяются в единую вкусовую симфонию, а овощи отдают соки друг другу. Утром 31 декабря вы достанете из холодильника уже готовое блюдо, которое выглядит празднично и съедается за считаные минуты. Вспомните: в детстве бабушка всегда делала «шубу» с вечера и была абсолютно права! Майонезная прослойка за ночь размягчает свёклу, а селёдка теряет излишнюю резкость вкуса.
Список ингредиентов
- Филе солёной сельди — 300 г
- Картофель — 3–4 средних клубня
- Морковь — 2 средних
- Свёкла — 2 средних
- Яйца куриные — 3 шт.
- Репчатый лук — 1 небольшая головка
- Майонез — 200–250 г
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт
- Отварите овощи и яйца: картофель и морковь варите около 30–40 минут, свёклу — 1–1,5 часа. Яйца — 10 минут после закипания.
- Остудите все ингредиенты и очистите от кожуры и скорлупы.
- Натрите овощи и яйца на крупной тёрке по отдельности в разные миски.
- Мелко порубите лук, залейте кипятком на 2–3 минуты, чтобы убрать горечь, затем слейте воду.
- Нарежьте филе сельди небольшими кубиками.
- На плоское блюдо выложите первый слой — селёдку, разровняйте.
- Сверху распределите лук и сделайте тонкую сеточку из майонеза.
- Следующий слой — натёртый картофель — промажьте майонезом.
- Затем морковь с майонезом.
- Натёртые яичные белки, снова майонез.
- Завершающий слой — свёкла, щедро смазанная майонезом.
- Накройте салат пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь.
Мясной паштет из куриной печени: деликатес за копейки
Меню на Новый год без готовки 31 декабря: 6 простых рецептов. Фото © Freepik / timolina
Нежнейший домашний паштет готовится быстро, а хранится в холодильнике несколько дней. Более того, через сутки после приготовления его вкус становится более глубоким и насыщенным. Намажьте паштет на хрустящие тосты, украсьте клюквой или брусникой — и элегантная закуска готова. Никакого сравнения с магазинной версией! Домашний паштет получается невероятно воздушным благодаря взбиванию блендером, а сливки придают ему кремовую текстуру. Готовьте за 2–3 дня до праздника, разложите по креманкам и забудьте до нужного момента.
Список ингредиентов
- Куриная печень — 500 г
- Репчатый лук — 1 крупная головка
- Морковь — 1 средняя
- Сливочное масло — 80–100 г
- Сливки 20–30% — 100 мл
- Специи для печени (тимьян, розмарин) — 1 ч.л.
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Желатин — 10 г (для заливки).
Пошаговый рецепт
- Промойте печень, удалите плёнку и желчные протоки, нарежьте крупными кусками.
- Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на тёрке.
- Растопите на сковороде 30 г сливочного масла, обжарьте лук до прозрачности (5 минут).
- Добавьте морковь, жарьте ещё 3–5 минут.
- Выложите печень к овощам, посолите, поперчите, добавьте специи.
- Жарьте печень на среднем огне 20–25 минут, периодически помешивая. Печень должна быть полностью готовой, но не пересушенной.
- Остудите обжаренные продукты 10–15 минут.
- Переложите печень с овощами в чашу блендера, добавьте оставшееся размягчённое сливочное масло и сливки.
- Взбейте до абсолютно однородной массы.
- Разложите паштет по креманкам, заполняя их на 2/3.
- Растворите желатин в 100 мл тёплой воды, залейте тонким слоем поверх паштета.
- Уберите в холодильник минимум на 4 часа, лучше на сутки.
Заливное из курицы: советская роскошь, которая требует времени
Как встретить Новый год без стресса: блюда, которые готовятся заранее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Photography
Заливное — это блюдо, которое физически невозможно приготовить в последний момент. Ему нужно время на застывание, минимум 5–6 часов в холодильнике. Поэтому готовьте его за день до праздника — и пусть спокойно стоит на полке, превращаясь в прозрачное, дрожащее украшение стола. Классическое заливное выглядит торжественно и сложно, но на самом деле готовится элементарно. Главный секрет — хороший бульон, который сам превратится в желе без добавления желатина. Хотя для надёжности желатин всё-таки стоит добавить, особенно если курица магазинная.
Список ингредиентов
- Курица (целая или ножки) — 1 кг
- Морковь — 2 средних
- Репчатый лук — 1 головка
- Желатин — 20 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Лавровый лист — 2–3 шт.
- Чёрный перец горошком — 10 шт.
- Соль — по вкусу
- Свежая петрушка — несколько веточек
- Зелёный горошек консервированный — для украшения.
Пошаговый рецепт
- Промойте курицу, положите в большую кастрюлю, залейте 2,5 литра холодной воды.
- Доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь.
- Добавьте целую луковицу, одну морковь (целиком), лавровый лист, перец, посолите.
- Варите на медленном огне 1,5–2 часа, периодически снимая пену.
- Выньте курицу, остудите, отделите мясо от костей, нарежьте небольшими кусочками.
- Процедите бульон через марлю или мелкое сито.
- Отварите яйца вкрутую, нарежьте кружочками.
- Вторую морковь отварите отдельно до готовности, нарежьте кружочками.
- Растворите желатин в стакане тёплого бульона по инструкции на упаковке.
- Смешайте желатин с остальным бульоном (должно быть около 1,5 литра).
- На дно формы или глубокого блюда выложите кусочки курицы, морковь, яйца, горошек, петрушку.
- Аккуратно залейте бульоном, заполняя форму полностью.
- Уберите в холодильник на 6–8 часов до полного застывания.
Маринованные грибы: закуска, которая становится вкуснее с каждым днём
Что можно приготовить на новогодний стол за 2–3 дня до праздника. Фото © Freepik / user14908974
Домашние маринованные шампиньоны или вешенки — беспроигрышная закуска, которая готовится за 20 минут активной работы, а дальше просто маринуется. Чем дольше грибы стоят в маринаде, тем насыщеннее становится их вкус. Приготовьте их за 3–5 дней до праздника — и к новогоднему столу получите практически магазинный продукт, но в разы вкуснее. Маринованные грибы прекрасно хранятся в холодильнике до двух недель, так что можете смело увеличить порцию. Подавайте с луком и растительным маслом — гости сметут за минуты.
Список ингредиентов
- Шампиньоны или вешенки — 1 кг
- Вода — 1 литр
- Уксус 9% — 100 мл
- Сахар — 2 ст.л.
- Соль — 1,5 ст.л.
- Чеснок — 5–6 зубчиков
- Лавровый лист — 3 шт.
- Чёрный перец горошком — 10 шт.
- Гвоздика — 5 бутонов
- Растительное масло — 3 ст.л.
Пошаговый рецепт
- Очистите грибы, крупные разрежьте пополам или на четвертинки.
- Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец, гвоздику.
- Опустите грибы в кипящий маринад, варите 15–20 минут, снимая пену.
- За пять минут до окончания варки добавьте уксус.
- Мелко порубите или нарежьте пластинками чеснок.
- Выложите грибы в стеклянную банку или контейнер, посыпая чесноком.
- Залейте горячим маринадом так, чтобы грибы были полностью покрыты.
- Добавьте сверху растительное масло (создаст защитный слой).
- Остудите до комнатной температуры, закройте крышкой.
- Уберите в холодильник минимум на сутки, лучше на 3–5 дней.
Мясной рулет с яйцом и зеленью: холодная закуска родом из детства
7 блюд, которые становятся вкуснее через сутки: новогоднее меню без суеты. Фото © Freepik
Помните те самые советские рулеты, которые резали ломтиками и красиво раскладывали на тарелке? Это блюдо переживает второе рождение, потому что выглядит эффектно, готовится просто, а съедается мгновенно. Рулет нужно обязательно охладить после запекания, причём лучше оставить его в холодильнике на ночь. Тогда он хорошо нарежется ровными и красивыми кусочками, не развалится и приобретёт плотную текстуру. Приготовьте 30 декабря вечером — и утром у вас готова роскошная мясная нарезка собственного производства.
Список ингредиентов
- Свиной фарш — 600 г
- Говяжий фарш — 400 г
- Яйца куриные — 5 шт. (2 в фарш + 3 для начинки)
- Белый батон — 3–4 кусочка
- Молоко — 100 мл
- Репчатый лук — 1 крупная головка
- Чеснок — 3 зубчика
- Свежий укроп — большой пучок
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Растительное масло — для смазывания.
Пошаговый рецепт
- Отварите 3 яйца вкрутую (10 минут), остудите в холодной воде, очистите.
- Замочите батон в молоке на 5–10 минут.
- Мелко порубите лук, укроп и чеснок (можно пропустить через мясорубку).
- Смешайте оба вида фарша, добавьте отжатый батон, лук, чеснок, 2 сырых яйца.
- Посолите, поперчите, хорошо вымешайте фарш руками 5–7 минут.
- Расстелите на столе большой лист фольги, смажьте маслом.
- Выложите фарш прямоугольником толщиной 1,5–2 см.
- Посыпьте поверхность рубленым укропом.
- Выложите в центр вдоль всей длины варёные яйца в ряд.
- Аккуратно сверните фарш рулетом, помогая фольгой, защипните края.
- Плотно заверните рулет в фольгу, закрутите концы.
- Запекайте в духовке при 180 °C около 50–60 минут.
- Достаньте, остудите в фольге, затем уберите в холодильник минимум на 6 часов.
- Перед подачей нарежьте рулет ломтиками толщиной 1 – 1,5 см.
Шоколадный торт без выпечки: десерт для ленивых, но впечатлит гостей
Новогодний стол без «перегруза»: простые рецепты для праздника. Фото © Freepik
Торт из печенья — настоящее спасение для тех, кто не дружит с духовкой или просто ценит своё время. Готовится он за 30 минут, а дальше просто стоит в холодильнике и пропитывается. Более того, свежеприготовленный торт не нарежешь — он развалится, а вот после 12 часов в холоде становится плотным, пропитанным и невероятно вкусным. Сделайте его вечером 30 декабря — и к праздничному столу получите изящный десерт, который выглядит как из кондитерской, а готовился проще простого. Украсьте ягодами, шоколадной стружкой или какао, и никто не поверит, что это «холодный» торт.
Список ингредиентов
- Печенье песочное (типа «Юбилейное») — 500 г
- Молоко — 200 мл
- Сливочное масло — 200 г
- Сахар — 150 г
- Какао-порошок — 4 ст.л.
- Сгущённое молоко — 150 г
- Грецкие орехи (по желанию) — 100 г
- Для украшения: тёртый шоколад, ягоды, взбитые сливки.
Пошаговый рецепт
- Измельчите печенье в крошку (блендером или скалкой в пакете).
- Если используете орехи, мелко порубите их ножом.
- Растопите сливочное масло на медленном огне.
- Добавьте к маслу сахар и какао, перемешайте до однородности.
- Влейте сгущённое молоко, готовьте на слабом огне 2–3 минуты, постоянно помешивая.
- Снимите крем с огня, остудите 5–10 минут.
- Смешайте печенье с кремом и орехами, быстро вымешайте массу.
- Застелите форму диаметром 20–22 см пищевой плёнкой.
- Выложите печенье с кремом в форму, плотно утрамбуйте ложкой.
- Разровняйте поверхность, накройте плёнкой.
- Уберите торт в холодильник минимум на 8–10 часов, лучше на ночь.
- Перед подачей переверните форму на блюдо, снимите плёнку, украсьте по желанию.
Готовить впрок — не лень, а мудрость. Эти шесть блюд избавят вас от новогоднего кошмара, когда все гости уже на пороге, а вы ещё стоите у плиты с растрёпанными волосами и в фартуке. Приготовьте всё заранее — и встретите праздник спокойно, красиво и с бокалом шампанского в руках. Ваши гости оценят вкусную еду, а вы — собственную предусмотрительность. С наступающим Новым годом!