День Героев Отечества 2025: когда отмечается, история и мероприятия Оглавление Когда отмечается День Героев Отечества в 2025 году История праздника В каком году был учреждён современный День Героев Отечества Кого чествуют 9 декабря: Герои России, ветераны, кавалеры орденов Как проходит День Героев Отечества в России: традиции и события Мероприятия ко Дню Героев Отечества: идеи для школ и организаций Песни ко Дню Героев Отечества Как принять участие: куда пойти 9 декабря Чем День Героев Отечества отличается от 23 Февраля и 9 Мая Почему важно помнить: значение праздника для новой России Когда отмечается День Героев Отечества в 2025 году? История праздника, мероприятия, песни и кого чествуют 9 декабря в России. Официальная информация — в материале Life.ru. 8 декабря, 21:20 День Героев Отечества 2025 — когда отмечают, история праздника. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Всем нам известны День защитника Отечества и День Победы, когда чествуют тех, кто стоял тогда и стоит сегодня на защите нашей страны. Но существует ещё одна не менее важная дата — День Героев Отечества, отмечаемый ежегодно в декабре. Он не такой известный и масштабный, как 23 Февраля и 9 Мая, но заслуживает внимания. Life.ru рассказывает о его истории и традициях.

Когда отмечается День Героев Отечества в 2025 году

День Героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря, то есть дата фиксированная и из года в год не смещается. Так в 2025 году праздник выпал на вторник. Выходным днём не является.

История праздника

Корнями День Героев Отечества уходит во времена правления Екатерины II.

В 1769 году императрицей была учреждена высшая государственная награда — орден Святого Георгия Победоносца (Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия), которым награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях себя как доблестные, смелые и отважные воины. Награда имела четыре степени отличия, где первая была наивысшей. Кавалерами всех четырёх степеней успели стать четыре человека, два из которых — всем вам прекрасно известные русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай де Толли.

В связи с этим 26 ноября по старому стилю стали отмечать День георгиевских кавалеров. По новому стилю это как раз 9 декабря.

В 1807 году для награждения отличившихся на поле боя солдат и матросов учредили ещё один знак отличия — орден Святого Георгия (с 1913 года назывался Георгиевский крест), который в 1856 году разделили тоже на четыре степени. Полным георгиевским кавалером именовался военнослужащий, получивший все четыре степени.

Вплоть до Октябрьской революции 1917 года всех кавалеров георгиевских отличий чествовали каждый год, 9 декабря (26 ноября по старому стилю). Отдавали дань уважения таким прославленным людям, как Александр Суворов, Григорий Потёмкин, Михаил Кутузов, а также и простым солдатам, матросам и казакам, награждённым Георгиевскими крестами. Однако после революции орден и знак отличия упразднили.

Во время Великой Отечественной войны, а именно в 1943 году, было решено учредить что-то вроде аналога российского ордена Святого Георгия Победоносца — орден Славы I, II и III степени. Награждали им до лета 45-го года. За эти два года его полными кавалерами, отличившимися на фронтах ВОВ, стали 2640 человек.

Восстановили орден Святого Георгия и Георгиевский крест 2 марта 1992 года постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации, а статус высшей военной награды ордену вернули в 2000 году.

Орден Святого Георгия восстановили в 1992 году. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В каком году был учреждён современный День Героев Отечества

Современный же День Героев Отечества ещё довольно молодой праздник. В 2007 году в парламенте была выдвинута идея возродить тот самый День георгиевских кавалеров. Предложение было встречено положительно, и федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 9 декабря было объявлено Днём Героев Отечества.

Кого чествуют 9 декабря: Герои России, ветераны, кавалеры орденов

Центральными фигурами этого праздника остаются, конечно же, Герои Российской Федерации и Герои Советского Союза, представители званий, являющихся прямым продолжением друг друга и символизирующих связь между поколениями. Они объединяют подвиги тех, кто сражался в Великой Отечественной войне, и защитников современной России, проявляющих не меньшую отвагу на полях сегодняшних сражений.

Также немаловажным аспектом этого дня становится признание героизма, проявленного в мирное время. Гражданские специалисты, врачи, спасатели и учёные, предотвратившие катастрофы или спасшие людей в критических ситуациях также признаются сегодня героями. Их подвиги — это показатель того, что героизм может проявляться не только на поле боя.

И, конечно, не остаётся без внимания в этот день память о неизвестных героях. 9 декабря отдают дань уважения тем, чьи имена могли остаться в тени истории, но чьи жертвы и подвиги обеспечили безопасность и суверенитет нашей страны.

Как проходит День Героев Отечества в России: традиции и события

В этот день в Московском Кремле, в Георгиевском зале, проходит грандиозный торжественный приём. На это значимое мероприятие приглашают Героев Отечества, а также представителей высших эшелонов власти, включая членов правительства, Совета Федерации и Госдумы. В числе приглашённых также находятся региональные деятели, представители различных конфессий, общественных организаций, а также известные личности из мира культуры, науки и искусства.

По всей стране в этот день организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами и другие торжественные события, подчёркивающие значимость момента и выражающие уважение тем, кто внёс вклад в историю и развитие страны.

В День Героев Отечества президент проводит торжественный приём. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Мероприятия ко Дню Героев Отечества: идеи для школ и организаций

Школы могут провести в этот день уроки мужества, где расскажут школьникам о героях, которые жили в прошлом и живут в настоящем, а также о том, какие подвиги они совершили. А ещё можно организовать конкурсы рисунков и плакатов. Не менее интересны экскурсии в музеи, посвящённые Героям Отечества, посещение мест, связанных с их подвигами. Также в День Героев Отечества часто проводятся спортивные турниры, соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам.

Песни ко Дню Героев Отечества

В День Героев Отечества часто проходят концерты. На них исполняют народные песни, композиции военных лет и современных авторов, посвящённые Героям России всех эпох, их подвигам и мужеству.

Как принять участие: куда пойти 9 декабря

В этом году с 7-го по 9 декабря пройдёт несколько важных мероприятий по случаю Дня Героев Отечества.

Так, в рамках всероссийской акции «#Спасибо_Героям» школьники и студенты могут посетить военнослужащих в госпиталях, помочь в организации пунктов сбора гуманитарной помощи и принять участие в мастер-классах по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей.

Возможен и онлайн-формат — в социальных сетях участникам предлагается разместить фото- или видеопоздравление с Днём Героев Отечества и в описании к посту поделиться историей героя, используя хештег #Спасибо_Героям.

В Музее ВДНХ в Москве 9 декабря в 18:30 вы можете посетить тематическую экскурсию «Герои страны: вехи мужества», где узнаете о героях – архитекторах Главной выставки страны, которые удостоились высших военных наград за вклад в будущую Победу.

А 10 декабря в 18:00 и 19:30 в центре «Космонавтика и авиация» состоятся тематические экскурсии «Герои космоса».

Чем День Героев Отечества отличается от 23 Февраля и 9 Мая

День Героев Отечества — памятная дата, которая посвящена тем, кто удостоен почётных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалерам орденов Славы и Святого Георгия. 23 Февраля (День защитника Отечества) — день воинской славы, государственный праздник, связанный с победой Красной армии над войсками кайзеровской Германии в 1918 году. Ну а 9 Мая все и так прекрасно знают: День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

День Героев Отечества — праздник Героев России и Советского Союза. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Почему важно помнить: значение праздника для новой России

День Героев Отечества очень важен для современной России, ведь он объединяет историю воинских подвигов и героев вооружённых сил нашей страны. Этот праздник — дань высочайшего народного и государственного уважения к тем, кто удостоен самых почётных воинских наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.

Авторы Андрей Ананьев