28 ноября, 14:07

Россиянам напомнили о праве отказаться от участия в зимних субботниках

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Зимние субботники по уборке снега на территориях офисов набирают популярность в российских компаниях, однако участие в них по закону является добровольным, напомнила «Газете.ru» эксперт Екатерина Ситько. Сотрудник имеет право отказаться от акции без последствий, но почти в половине компаний участие фактически обязательно, что уже вызвало конфликты.

По данным опроса, лишь в каждом четвёртом случае участие оплачивается, а 19,4% специалистов по охране труда даже не знают о праве отказа. Субботники в основном проходят без травм и чаще всего связаны с уборкой территории, однако при принудительном формате сотрудники считают их пустой тратой времени.

«Эффект как инструмент тимбилдинга возможен только при трёх условиях: добровольность, рабочие часы и понятная цель с видимым итогом — тогда практика воспринимается позитивно. Если же это «обязаловка» без компенсации, эффект обратный — падение вовлечённости и ощущение пустой траты времени», — уточнила специалист.

Ситько отметила, что формат субботников будет меняться в сторону большей добровольности и корпоративного духа, с сохранением безопасности и результативности, а также исключением репутационных рисков для работодателей.

А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье закупят 217 машин для уборки улиц от снега. Губернатор региона Андрей Воробьёв отметил, что такая техника необходима для комфортного проезда общественного транспорта и безопасности пешеходов, особенно на магистралях, подъездах к школам, поликлиникам, остановкам и тротуарам.

BannerImage
Дарья Нарыкова
