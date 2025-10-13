Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 11:46

Губернатор Воробьёв: В Подмосковье закупят 217 машин для уборки улиц от снега

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Подмосковье в 2025 году закупят ещё 217 спецмашин для уборки снега — погрузчиков и тракторов, которые позволят дорожным службам качественно очищать улицы и обрабатывать их от льда. Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что такая техника необходима для комфортного проезда общественного транспорта и безопасности пешеходов, особенно на магистралях, подъездах к школам, поликлиникам, остановкам и тротуарам.

Подготовка к зимнему сезону ведётся заранее, чтобы встретить первый снег во всеоружии. Воробьёв подчеркнул важность координации работы между службами, отвечающими за уборку межквартальных проездов и дворов, и сообществами жителей, чтобы уборка проходила эффективно и с учётом согласованных режимов. Жители Подмосковья будут информироваться о работе снегоуборочных бригад и возможных задержках на маршрутах.

«Мы все понимаем, что убрать двор без согласованных режимов невозможно. Это требует особого внимания, подхода, правил, которые должны соблюдать все, кто убирает и живёт в своём городе», — указал глава региона, передаёт 360.ru.

В Подмосковье капитально отремонтируют свыше трёх тысяч домов до конца 2025 года

А ранее Андрей Воробьёв рассказал о ремонте просёлочных дорог в Подмосковье. По словам губернатора, в рамках масштабной программы по модернизации в работу на 2025 год включено более 480 участков, а в следующем под обновление попадут 539 дорог.

