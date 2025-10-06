В Подмосковье капитально отремонтируют свыше трёх тысяч домов до конца 2025 года

В Московской области в 2025 году капитально отремонтируют более трёх тысяч многоквартирных домов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодня работы завершены в 1522 домах в таких муниципалитетах, как Пушкин, Клин, Одинцово, Электросталь, Подольск и других, сообщает 360.ru.

Губернатор региона Андрей Воробьёв отметил, что для подготовки программы на следующий год нужно провести качественное обследование домов, чтобы чётко понимать объём и график работ. Он подчеркнул важность того, чтобы средства Фонда капремонта приносили удовлетворение жителям, которые должны знать сроки и масштаб предстоящих ремонтов.

«Наша задача, чтобы Фонд капремонта и те 50 миллиардов рублей, которые находятся в его распоряжении, приносили удовлетворение людям. Это очень важное мерило. Это деньги наших жителей — особые деньги», — пояснил Воробьёв.

В 2025 году в Подмосковье отремонтировали кровли в более чем двух тысячах многоквартирных домов (завершены работы в 767), обновили фасады в 729 домах, системы газоснабжения в 668, электроснабжения в 676, водоснабжения и канализации в более чем 850, центрального отопления в 730, фундаменты в 310 домах, а также заменили 415 лифтов. Большая часть работ находится на завершающей стадии.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Сватковский сообщил, что программа по лифтам была выполнена досрочно в первом полугодии 2025 года. Он добавил, что особое внимание уделяется объектам культурного наследия и запросам жителей, включая кровли и системы отопления. В 2026 году планируется отремонтировать ещё почти 2,3 тысячи многоквартирных домов.

Лидерами по количеству отремонтированных домов в 2025 году стали Балашиха, Подольск, Одинцовский городской округ, Красногорск и Люберцы. Полностью завершены работы в Можайском округе, Зарайске, Бронницах, Волоколамском округе, ЗАТО Восход и Лотошино.

А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье отремонтировали котельную, снабжающую теплом 15 тысяч жителей. По словам Андрея Воробьёва, от котельной протянули магистральную тепловую сеть, оснащённую инновационным кабелем, который мгновенно сигнализирует о любых авариях диспетчерам.