5 сентября, 10:37

В Подмосковье отремонтировали котельную, снабжающую теплом 15 тысяч жителей

Воробьёв: Реконструкция котельной в Подольске на улице Ульяновых завершена

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

В Подольске завершилась масштабная реконструкция котельной на улице Ульяновых, которая теперь снабжает теплом около 15 тысяч жителей Паркового микрорайона. Губернатор Андрей Воробьёв лично оценил качество выполненных работ и выразил благодарность всем, кто трудился над обновлением. Об этом сообщает 360.ru.

Эта котельная обслуживает 63 жилых дома, две школы, пару детсадов и институт — ключевые объекты инфраструктуры района. В ходе модернизации здесь смонтировали современный котёл, новые теплообменники и внедрили передовую систему химической очистки воды. Особое внимание уделено надёжности электроснабжения: при неполадках оборудование автоматически переключится на резервный источник.

«Эта большая работа касается всех микрорайонов Подольска. Она предполагает и замену котельных, и модернизацию ЦТП, и установку индивидуальных тепловых пунктов — для того, чтобы в случае низких температур при прохождении зимнего сезона подача тепла была стабильной», — сказал губернатор.

От котельной протянули магистральную тепловую сеть длиной 2,5 километра, оснащённую инновационным кабелем, который мгновенно сигнализирует о любых авариях диспетчерам, обеспечивая оперативное реагирование.

