Школьники из Подольска подожгли железную дорогу за награду в 350 долларов

Три восьмиклассника из Подольска подожгли оборудование на железной дороге. Злоумышленники заплатили им за это 350 долларов (28 тысяч рублей), пишет ТАСС со ссылкой на документы следствия.

Деньги подросткам перевели на банковские карты. За эти средства они сожгли шкаф для обогрева стрелок и повредили трансформаторную подстанцию. Всё это маленькие преступники снимали на телефон, чтобы отчитаться перед «заказчиком».

Против школьников возбудили уголовное дело о теракте. Им может грозить до 20 лет тюрьмы. Адвокаты подростков просят изменить обвинение на простое повреждение имущества, так как они не понимали последствий.