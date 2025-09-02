Губернатор Воробьёв рассказал о ремонте просёлочных дорог в Подмосковье

Более тысячи просёлочных дорог, расположенных на территории Московской области, планируется отремонтировать в ближайшее время. Щебёночные и грунтовые пути играют важную роль для жителей многих деревень и посёлков региона, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, в рамках масштабной программы по модернизации в работу на текущий год включено более 480 участков, а в следующем под обновление попадут 539 дорог. Бюджет на эти работы был увеличен до 1,5 миллиарда рублей. Глава региона отметил, что соответствующий запрос идёт от местных жителей.

«Конечно, мы приоритизируем программу, потому что сразу все дороги асфальтировать не можем. Но хочу сказать, что она и дальше будет реализовываться. Я уверен, жители это почувствуют», — цитирует Воробьёва 360.ru.

Особое внимание уделяется инфраструктуре в деревне Мендюкино под Зарайском, где активно строят дома для многодетных семей. В этом году там планируют обновить четыре дороги, а в следующем — ещё пять, что значительно улучшит условия жизни около 250 семей. В этом году в Подмосковье отремонтируют около 1,5 тысячи дорожных участков протяжённостью примерно 1,5 тысячи километров.